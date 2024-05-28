«ПЯТЕРОЧКА» продаёт полотенца известного итальянского бренда от 1 рубля

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнюю акцию и предлагает всем своим гостям собрать комплект стильных полотенец Cassera Casa. С 28 мая по 26 августа 2024 года их можно приобрести по цене от 1 рубля при условии накопления электронных наклеек с картой программы лояльности X5 Клуб.

С любовью, из Италии

В состав коллекции от Cassera Casa вошли 10 полотенец и 2 коврика для ванной. Они представлены в трёх цветах и разных размеров. Продукция состоит из натуральных компонентов, а все детали текстиля максимально проработаны. Коврик и полотенце идеально подойдут для использования на кухне в ванне. Такой коврик идеально подойдёт для занятий спортом. Одна важная отличительная черта от других ковриков и полотенец заключается в том, что продукция Cassera Casa обладает превосходной впитываемостью и быстрым высыханием.

Как купить полотенце от известного бренда за 1 рубль?

Получить полотенце и коврик максимально просто, необходимо всего лишь совершать покупки с картой лояльности Х5 Клуба и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке покупатель будет получать одну наклейку в приложении. Больше наклеек можно получить, покупая товары от партнёров акции.

Когда количество наклеек дойдёт до 40, участник акции получит доступ к покупке полотенца или коврика по скидке в 70%. Все, кто сможет набрать 80 наклеек получат возможность приобрести коллекционные вещи от 1 рубля.

Если случится так, что наклеек не хватает, а полотенце или коврик очень-очень хочется их можно просто купить по их прайсовой стоимости от 599 до 1 499 рублей.

Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете или в мобильном приложении «Пятёрочка». Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения – на сайте style.5ka.ru.

РЕКЛАМА

ООО Агроторг

ИНН 7728029110

Erid:LjN8JwbFv