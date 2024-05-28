Радио Дача отпразднует «День защиты детей» в Центральном парке со всеми новосибирцами

1 июня во всем мире отмечается светлый и добрый праздник — Международный день защиты детей.
«Радио Дача» приглашает всех на это событие в Центральный парк! Музыкальный фонтан, сахарная вата, игры на свежем воздухе, приятные подарки и многое другое ждут маленьких гостей и их родителей!
Встречаемся 1 июня в 13:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» (улица Мичурина, 8).
Подробности в группе Радио Дача Новосибирск Вконтакте.
Возрастное ограничение 12+.
Партнер мероприятия «Сибирская кошка» — экологичные наполнители для кошачьих лотков, высокое качество, доступные цены и честный объём. Перед покупкой наполнителя, проконсультируйтесь со своим котом.
Партнеры мероприятия клиника «Евромед» и стоматология «Стильдент».
Партнёр мероприятия «Банан Парк» — это море ярких локаций, наполненных удивительными играми, аттракционами и развлечениями. Приходите в «Банан Парк», и ваш ребенок с радостью окунется в мир детства, дружбы и веселья!
Реклама. ООО «Выбери Радио». ИНН: 7708600939. erid: LjN8K37iP
12+