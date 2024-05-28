Радио Дача отпразднует «День защиты детей» в Центральном парке со всеми новосибирцами

1 июня во всем мире отмечается светлый и добрый праздник — Международный день защиты детей.

«Радио Дача» приглашает всех на это событие в Центральный парк! Музыкальный фонтан, сахарная вата, игры на свежем воздухе, приятные подарки и многое другое ждут маленьких гостей и их родителей!

Встречаемся 1 июня в 13:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» (улица Мичурина, 8).

Подробности в группе Радио Дача Новосибирск Вконтакте.

Возрастное ограничение 12+.

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Партнеры мероприятия клиника «Евромед» и стоматология «Стильдент».

Партнёр мероприятия «Банан Парк» — это море ярких локаций, наполненных удивительными играми, аттракционами и развлечениями. Приходите в «Банан Парк», и ваш ребенок с радостью окунется в мир детства, дружбы и веселья!

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12+