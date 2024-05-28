Социальная инфраструктура и транспортная доступность: что получают новосёлы, покупая квартиру в «Семейном доме For Stars»

Строительная концепция в Новосибирске изменилась. Если раньше многоквартирные дома возводились ради квадратных метров, то сегодня на первом месте стоит комфорт. Дом For Stars как раз создан для комфортной жизни. Он находится в месте, где развиты транспортная и социальная инфраструктура.

Трансформация в сторону комфорта

Октябрьский район активно застраивается. И этому есть простое объяснение. Интерес девелоперов, в первую очередь, продиктован тем, что именно сюда расширяется центр Новосибирска. Именно здесь через несколько лет будет сосредоточена деловая и культурная жизнь столицы Сибири, отмечают эксперты.

Уже сейчас на отрезке от пересечения Октябрьской магистрали и Серебренниковской до перекрестка Кирова-Сакко и Ванцетти можно наблюдать трансформацию. Здесь расположено жилье комфорт-класса, в том числе и дорогостоящее. Преобразования продолжаются и дальше по улице Кирова. Дом For Stars расположен на пересечении улиц Никитина и Ленинградской и отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к жилью этой категории.

При покупке квартиры стоит внимательно присмотреться к тому, какие детские досуговые и образовательные учреждения окружают дом. В любом случае ребёнка придется водить на кружки, секции, в детский сад или в школу. Этот параметр должен быть на первом месте при принятии решения о покупке жилья.

Что есть рядом?

Вблизи локации For Stars находятся три школы — № 2, 16 и 75. Рядом также есть детские сады — № 223 «Кроха» и № 449 «Солнечный». В районе станции метро «Октябрьская» расположен лофт-центр «Том Сойер», где можно организовать для детей праздник или записать их на кружки и секции. Здесь занимаются рисованием, лепкой, подготовкой к школе, проводят познавательные мастер-классы.

Чуть дальше от «Тома Сойера» находится дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». Это ведущее учреждение дополнительного образования Новосибирска, продолжатель традиций городского Дворца пионеров и школьников. Здесь дети профессионально занимаются различными видами искусств, создают проекты, участвуют в различных конкурсах и завоевывают призовые места. Подробнее об учреждении можно узнать на сайте.

Недалеко от For Stars находится муниципальный досуговый центр для детей «Октябрьский». Это дом творчества, где есть как общие, так и творческие и спортивные направления. Центр принимает детей в возрасте от четырех до 17 лет. Каждый ребенок сможет найти то, что ему интересно. Есть как платные, так и бесплатные занятия. Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте учреждения.

Рядом с семейным домом есть еще два центра развития детей «Точка роста» и «Этика».

Транспортная составляющая

Через локацию For Stars проходят несколько маршрутов общественного транспорта. Рядом с домом находится остановка «Октябрьский универмаг», откуда можно добраться практически в любую часть Новосибирска — до Ключ-Камышенского плато, ТЭЦ-5, железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный, Плющихинского, Затулинского жилмассивов, улицы Дюканова, в центр Новосибирска, в сторону Гусинобродского шоссе.

Локация For Stars расположена в зоне метро. До станции «Октябрьская всего» 18 минут, до «Речного вокзала» — 22. Путь до центра Новосибирска на личном авто может занять от пяти минут.

Проект ForStars создан для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему. Более подробно о локации расскажут специалисты отдела продаж.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

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