В Новосибирске подвели итоги проекта «Дать Шанс»

В Новосибирске прошёл круглый стол, посвященный подведению итогов проекта «Дать Шанс» в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом». Социальная инициатива направлена на подготовку к самостоятельной взрослой жизни детей, оставшихся без попечения родителей. Реализуется проект Фондом Президентских грантов, при участии благотворительного фонда «Памяти имени Володи Женова» при поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

В рамках проекта на базе центров, где живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, оборудуются мастерские допрофессиональной подготовки. В рамках проекта в центре «Тёплый дом» были созданы мастерские допрофессиональной подготовки: «Автодело», «Кулинарное дело», «IT-мастерская», «Юный медик».

Как рассказала руководитель благотворительного фонда «Памяти имени Володи Женова» Татьяна Женова, до этого мастерские были построены также в центрах «Созвездие» и «Жемчужина».

«Наш проект призван помочь ребятам из центра «Тёплый дом» адаптироваться к самостоятельной жизни. Если они не будут уметь и знать того, что умеют и знают дети, живущие в семьях, им будет трудно. В мастерских они учатся правильно готовить и работать на компьютере, получают навыки работы с инструментами, осваивают первичные медицинские знания. Они не только получают навыки профессии, но все полученные знания обязательно пригодятся им в самостоятельной жизни», — объясняет Татьяна Женова.

Всего в проекте «Дать Шанс» участвовали порядка 80 ребят в возрасте от 14 до 23 лет. Это, прежде всего, воспитанники «Тёплого дома», подростки, живущие в замещающих семьях, которые курирует «Теплый дом», и выпускники центра, живущие в социальной гостинице. Кто-то из ребят посещал только 1-2 мастерские, а кто-то занимался во всех.

Чтобы помочь ребятам определиться с тем, в какую мастерскую им лучше идти за будущей профессией, и к чему у них есть способности и склонности, с ними диагностикой занималась психолог центра Оксана Голицына, которая рассказала о специальной профориентационной диагностике. В рамках диагностики проводились опросы, тренинги, чтобы каждый ребенок разобрался с тем, что же из предложенных профессий ему больше всего подходит по способностям, навыкам, характеру, темпераменту, личностным качествам.

«Заключительный ролевой тренинг «Я в большом мире» прошёл на ура. Он всех зарядил позитивом. В нем участвовали и наши воспитанники, и выпускники, и ребята, живущие в замещающих семьях, и их приемные родители. Мы сымитировали 4 наши мастерские, и каждому досталось роль: мастера, клиента, тайного покупателя. Каждому выставлялись баллы, а потом было вручение призов победителям, подарков участникам и подведение итогов», — завершила свое выступление Оксана Голицина.

Преподаватели мастерских также поделились опытом участия в проекте.

«Мы очень плодотворно провели этот год с ребятами. Научились готовить разнообразные блюда. Очень важно, что ребята учились работать в команде, научились слышать и слушать другу друга. Кроме занятий в мастерской, у нас были экскурсии на реальные предприятия общественного питания. Это «KFC» и «Бахетле». Это две совершенно разные концепции, и ребята смогли посмотреть, как они работают. Я надеюсь, что знания, которые ребята получили в мастерской, позволят им радовать себя и своих близких кулинарными шедеврами и помогут выбрать профессию в сфере общественного питания», — рассказала педагог мастерской «Кулинария», мастер производственного обучения в Новосибирском технологическом колледже питания Анастасия Прокопьева.

У Михаила Свириденко, педагога мастерской «IT-Мастерская», инженера по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», это был первый опыт преподавания. «У ребят был разный уровень подготовки, поэтому работали мы с каждым индивидуально и учились тому, что было интересно конкретному ребенку. Отмечу, что лучше всего обучение идёт в процессе соревнования или конкурса. Стимул необходим. Необходимо также увеличить частоту занятий или количество часов для отработки самостоятельных навыков. Некоторым целеустремленным ребятам это очень нужно. Самообучение в ИТ очень важно. И в перспективе для ребят, конечно, нужно усложнять оборудование. Кроме компьютеров, можно было бы изучать робототехнику и более сложные направления IT», — отметил он.

Маргарита Бабушкина, педагог мастерской «Юный медик», преподаватель Новосибирского медицинского колледжа, ведет курс «Базовые технологии в сестринском уходе». «Для ребят была разработана специальная программа. Наряду с занятиями по истории, безопасности, оказанию первой помощи, здоровому образу жизни, у нас также прошёл мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации, были экскурсии в медицинский колледж. Надеюсь, ребята теперь вооружены знаниями по моему профилю», — рассказала педагог.

«Для мальчиков очень важно умение работать с инструментами. Они проверили свои возможности, поняли к чему у них есть предрасположенность, а что не получается совсем и лучше им этим не заниматься. К концу занятий многие определись с тем, куда именно они хотят пойти работать. Освоили навыки шиномонтажа, на тренажере — навыки вождения. Усвоили, что такое техническая и пожарная безопасность, безопасность труда. Как должно быть организовано рабочее место», — поделился педагог мастерской «Автодело», преподаватель Новосибирского автотранспортного колледжа Александр Фролов.

За время работы проекта для каждой мастерской были подготовлены дублеры из числа педагогов «Тёплого дома». В течение года дублёр посещал занятия мастерской, учился тому, как преподносится материал, какие требования нужно предъявлять к учащимся по той или иной профессии. Теперь они смогут продолжить работу приглашенных преподавателей самостоятельно.

В ходе экскурсию по мастерским все участники круглого стола смогли поприсутствовать на открытых занятиях, пообщаться с детьми, узнать об их впечатлениях, посмотреть на оборудование, приобретенное за счёт средств Фонда Президентских грантов.

А ребят ещё ждёт летняя практика на реальных предприятиях, по итогам которой они, возможно, получат предложение о дальнейшем трудоустройстве.