В Новосибирске появится новая достопримечательность – ландшафтный парк «Сады у озера»

Реализацию проекта ландшафтного парка у озера Жемчужина Сибири в Заельцовском районе компания «Стрижи» и московское архитектурное бюро «Мегабудка» планируют начать уже этим летом. Публичная презентация проекта состоялась на прошлой неделе в центре культуры и отдыха «Победа» в рамках паблик-тока «Город и социум: современное видение архитектурных пространств».

Бюро «Мегабудка» – одна из самых известных в России команд архитекторов. Среди реализованных проектов: сафари-парк «Кудыкина гора» в Липецкой области, благоустройство Ярмарочной площадки и набережной в Нижнем Новгороде, реконструкция исторического центра Ульяновска и Сокольнической площади в Москве. Проекты «Мегабудки» получают высокие оценки профессионального сообщества и преображают города. Коллаборация со «Стрижами» станет первым проектом в Новосибирске.

Здесь будет город-сад

Озеро Жемчужина Сибири расположено в экорайоне Стрижи, территория вокруг была не благоустроена, не было удобных пешеходных маршрутов и зонирования, не соблюдалась экологическая дисциплина, не поддерживались культурные паттерны поведения. Локация не работала как полноценное городское пространство, была не привлекательна для людей, предпочитающих здоровые формы отдыха.

Проанализировав результаты опроса жителей микрорайона, архитекторы выработали концепцию благоустройства, сделав акцент на сохранение существующей здесь уникальной природной атмосферы. «Для нас было особенно важно не просто создать что-то новое, а сделать это с бережным отношением к природе и подчеркнуть уже сложившийся дух места», – отметила архитектор, соучредитель бюро «Мегабудка» Дарья Листопад.

Разработчикам предстоит благоустроить большую, практически не тронутую цивилизацией приозерную территорию с довольно однообразным природным ландшафтом. Авторы проекта поставили цель оживить его, наполнить нужными людям функциями – усилить эмоцию места. Возникла идея «экологического маршрута впечатлений» – природного парка для интересных прогулок, созерцания и здорового отдыха у воды.

Реализовать идею планируют, создав вокруг озера вереницу садов, проходя по которым, человек совершит путешествие через разные по восприятию природные пространства, словно попадая в галерею сменяющих друг друга ощущений.

«В Новосибирске есть отличные, маститые архитекторы. Но при этом у них сложились некоторые стереотипы восприятия нашего города. Мы же решили зайти с другой стороны, попытаться по-другому посмотреть на место, которое нам очень нравится, и которому мы хотим дать новую жизнь, – рассказал генеральный директор «Стрижей» Игорь Бeлoкoбыльский. – «Мегабудка» пришла с чистым листом, и то, как они увидели озеро и окружающее пространство, что они предложили там сделать, нам пришлось по душе. Получился, я считаю, очень уместный (во всех смыслах этого слова) проект».

Путешествие по «Садам у озера»

У озера будут высажены деревья и кустарники, любимые практически всеми. Прогулка по садам будет начинаться с сиреневой аллеи, в которой разместят скамейки, чтобы люди могли с комфортом любоваться водной гладью. Также здесь будет детская игровая площадка, элементы которой, выполненные из дерева и материалов естественных цветов, сделают ее практически незаметной в пространстве аллеи.

На «левом берегу» озера – еще одна точка входа в ландшафтный парк. Здесь высадят яблоневый сад, напоминающий приусадебное пространство, и разместят событийную площадку с Форумом-амфитеатром – это будет самая активная зона парка, созданная для общения и проведения мастер-классов, собраний, экологических сборов и других событий.

Из яблоневого сада с Форумом можно выйти в более открытое пространство – на большую поляну с пирсами. Чуть выше от озера будет расположена большая беседка с качелями, которая позволит укрыться от непогоды, собрать вокруг себя семейную компанию, просто отдохнуть от прогулки.

За поляной с пирсами появится сосновый перелесок. Разработчики создадут отдельную вечнозеленую зону, чтобы летом в ней можно было укрыться в тени, а зимой любоваться живыми зелеными ветвями на фоне белого снега. Также в новом парке будет злаковое поле и большая поляна.

Важной частью проекта станут благоустроенные пешеходные дорожки вокруг озера, которые проложат по уже существующим маршрутам, популярным у местных жителей. Немаловажно, что прогуляться в парке можно будет и вечером – по всей территории организуют освещение. А вот ограждений здесь не будет.

«У человека сильная связь с природой, – считает Дарья Листопад. – И мы здесь создаем все условия, чтобы можно было сильнее, глубже почувствовать эту связь. В парке есть возможность выбрать свой любимый участок пути, свое какое-то место, в нем находиться и получить ощущения, которых не хватает в обычной суетной жизни».

Жители микрорайона получат возможность отдыхать на природе, не выезжая из города, а обновленное пространство станет достопримечательностью. Как отметил на презентации проекта «Сады у озера» соучредитель архитектурного бюро «Мегабудка» Константин Дёмин: «С учетом всех реализованных в разных городах проектов мы для себя решили, что хотим и будем создавать достопримечательности. Что бы это ни было – парк, жилой дом или комплекс, школа – это будет важным объектом в своей среде и будет привлекать людей».

Порядок в парке будут поддерживать сотрудники общественной организации «Экорайон Стрижи», но застройщик рассчитывает привлечь к этому и местных жителей, чтобы они ухаживали за парком, как за своим, что станет беспрецедентным социальным экспериментом для Новосибирска.

Реклама. ООО СЗ «Квартал» ИНН 5406258698. erid:LjN8K916g