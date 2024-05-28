В пяти минутах от «Золотой нивы» вырастет новый микрорайон: строительство уже начинается

Началом новой престижной локации станет первый флагманский дом рядом с метро.

Место, где жизнь идет в рост – дом «комфорт-плюс» с безопасным двором, эко-дизайном и высокой транспортной доступностью. Это жилой дом «Мичурин», который начинает строиться в пяти минутах пешком от метро «Золотая нива», рядом с Садом Мичуринцев и Аграрным университетом.

18-этажный дом находится в удачной локации. Рядом детсад №372 и школа №167, в которых в рамках программы КРТ запланирована реконструкция с увеличением количества мест, а также детские сады № 401 и 440, школа № 7, прогимназия «Зимородок», гимназия № 11, лицей № 113, гипермаркет «Континент» и несколько магазинов, поликлиника № 7 и аптеки, станция метро и остановки общественного транспорта. За 10 минут на машине можно добраться до центра города.

Участок городской застройки, где размещен «Мичурин», входит в муниципальный план комплексного развития территорий с возведением жилых домов и объектов инфраструктуры. Дом будет сдан в 2026 году, к этому времени начнутся работы по КРТ, которые планируется завершить к 2030-му. Результатом станет фактически новая локация, где цены на недвижимость впоследствии закономерно вырастут. Лучшее время для покупки сейчас: на старте продаж «Мичурин» предлагает ипотеку от 2,9%. И есть еще месяц, чтобы успеть воспользоваться льготными ипотечными программами до их отмены.

В монолитно-кирпичном доме благородные фасады с архитектурной подсветкой, увеличенные окна, разнообразие планировок от уютных студий 28,63 м2 до просторных квартир 80,71 м2 с двумя санузлами, консьерж-сервис. На первом этаже объекты стрит-ритейла, в парадной колясочная и лапомойка. К услугам автовладельцев подземный паркинг с лифтовым спуском и наземная парковка.

Фото: В стильных холлах с эко-дизайном и мягкими зонами отдыха атмосфера природной гармонии для быстрого восстановления сил

Придомовая территория закрыта от посторонних и машин, оборудована видеонаблюдением. Во дворе детская площадка из эко-материалов, многофункциональная спортивная площадка и зоны спокойного отдыха среди зелени. В эко-стиле с натуральными цветами и фактурами оформлены также интерьеры холлов с мягкими зонами ожидания и атмосферой природной гармонии.

Дом «Мичурин»

https://дом-мичурин.рф/

Телефон отдела продаж: 390-27-02

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Проектная декларация на наш.дом.рф. Ввод в эксплуатацию – II квартал 2026 г.

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