МТС Банк наблюдает в Томске музейно-выставочный бум

Аналитики МТС Банка изучили расходы томичей на досуг и развлечения весной 2024 года и выяснили, как изменились их привычки по сравнению с весной 2023 года. Анализ собственных обезличенных данных по банковским картам показал значительно выросший интерес к музеям, выставкам и снижение популярности театров.

По данным аналитиков МТС Банка весной 2024 года у томичей вырос интерес к развлечениям вне дома. Больше всего количество транзакций увеличилось при покупке билетов на посещение различных культурных объектов, достопримечательностей и представлений: музеи, выставки, галереи, ботанические сады, ремесленнические шоу и т.д. – на 47% по сравнению с весной 2023 года. Средний чек стал больше на 8% и вырос до 980 рублей.

Большей популярностью стали пользоваться выступления различных музыкантов, артистов и комиков – продажи билетов выросли на 34%, а средний чек – на 26% до 800 рублей.

Также значительный рост посещаемости наблюдался в парках аттракционов и развлечений, цирках – здесь продажи билетов увеличились на 24%. Средний чек остался на уровне прошлого года – 1010 рублей.

Вырос интерес томичей и к животным: в зоопарках, океанариумах и дельфинариях – спрос на билеты увеличился на 13%. Средний чек вырос незначительно – на 2% до 1530 рублей.

Билетов в кино весной 2024 года было продано на 10% больше по сравнению с весенними месяцами прошлого года, а продажи театральных билетов, наоборот, упали на 13%. Средние чеки выросли в обеих категориях: в кинотеатрах – на 14% до 780 рублей, а в театрах – на 4% до 3020 рублей.

Аналитики считают, что повышенное внимание к доступным зрелищным мероприятиям вызвано желанием получать больше положительных впечатлений и эмоций. Также на рост популярности различных мероприятий влияет и диджитализация культуры – создание интерактивных выставоки использование в музейных экспозициях элементовс дополненной реальностью, переход к концепции свободных,мультижанровыхарт-пространств, которые легко трансформируются под разные форматы.

Методология исследования.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка. Учитывались платежные операции в марте-мае 2023 и 2024 годов.

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