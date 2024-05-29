Новый EXEED LX: обновленная версия компакт кроссовера с притягательным дизайном и обновлёнными техническими характеристиками

Продажи обновленной версии компактного кроссовера Exeed LX стартовали в России.

Внешний вид Exeed LX отличается переменной площадью решетки радиатора с уникальным паттерном и стильными легкосплавными колесными дисками диаметром 19 дюймов. Внутри автомобиля вас ждут спортивные передние сиденья с интегрированными подголовниками и обновленный цифровой кластер, объединяющий экраны щитка приборов и медиасистемы. Все это создает комфортную и эргономичную среду, где каждая поездка становится настоящим удовольствием.

Exeed LX оснащен мощным 1.6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает с передним или полным приводом и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag. Выберите один из шести предустановленных режимов движения, чтобы подстроиться под любую дорожную ситуацию.

И все это по привлекательной цене! Обновленный Exeed LX доступен от 3 570 000 рублей и уже в стандартной комплектации предлагает такие элементы роскоши, как адаптивный круиз-контроль, комплекс систем превентивной безопасности, полный зимний пакет, панорамная крыша и 19-дюймовые диски. Не упустите возможность стать владельцем этого автомобиля — самая доступная версия с полным приводом начинается всего от 3 770 000 рублей.

Погрузитесь в мир комфорта, стиля и надежности с Exeed LX!





"EXEED Центр Альбион-Моторс",

г. Новосибирск , Улица Станционная, 89,

+7 (383) 363‒77‒22

https://albion-exeed.ru/

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