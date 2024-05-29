В июне обновить квартиру можно на 30% дешевле

Замена обоев дело достаточно хлопотное, но это один из лучших способов освежить своё жилище.

Ходить за покупками приятно, но гораздо приятней, когда нужный вам товар продается с хорошей скидкой. Именно так и происходит в сети магазинов KERAMA MARAZZI. На протяжении всего июля посетители смогут приобретать обои со скидками от 10% до 30%. Такое точно нельзя пропускать.

Обои KERAMA MARAZZI – виниловые на флизелиновой основе горячего тиснения. Формат рулона — 1,06×10 м: так называемый «рулон двойной ширины» позволяет упростить процесс поклейки и уменьшить число стыков. Флизелиновая основа делает обои надёжными и долговечными.

Преимущества обоев KERAMA MARAZZI:

• не выцветают со временем,

• прочные,

• скрывают мелкие дефекты стен,

• не просвечивают,

• влагостойкие,

• их можно мыть

Но и на этом приятные бонусы не заканчиваются. Вы можете взять размеры своего помещения и вам сделают эскизный дизайн-проект, благодаря которому вы сможете оценить свой выбор еще до покупки и принять верное решение.

На какие же товары распространяется предложение?

Дизайн серии «Бамбук» вдохновлен одной из коллекций итальянского от-кутюр. Такие обои создадут стильную и немного и в меру пафосную атмосферу в любом помещении. Серия представлена пятью оттенками с изображением бамбуковых веточек и пятью оттенками фона с фактурой ткани.

Цена по акции 3115 руб. рулон вместо 4450 руб.рулон

Серия «Буазери»

Декоративные панели, которые в интерьерный дизайн пришли из королевских покоев и светских гостиных, теперь доступны в варианте обоев. Поверхность мотивов выполнена с тиснением, напоминающим тончайшие шёлковые нити. Рисунок фоновых обоев напоминает тканевую драпировку и подчеркнут тиснением с текстильным эффектом.

Цена по акции 3400 руб. рулон вместо 4250 руб.рулон

Серия «Бульвар»

Красоту природы дизайнеры этой серии смогли уместить в лёгком ненавязчивом рисунке. Контуры листьев с легкостью угадываются, при этом составленный из них узор очень спокоен и органичен. Благодаря деликатному перламутровому блеску поверхность обретает особый шарм. Текстура фоновых обоев основана на нейтральном рисунке продольного древесного спила. Благодаря деликатному перламутровому блеску поверхность обретает особый шарм. Текстура фоновых обоев основана на нейтральном рисунке продольного древесного спила.

Цена по акции 3400 руб. рулон вместо 4250 руб.рулон

Серия «Палаццо»

Обои «Палаццо» вдохновлены красотой дворцовых покоев. В мотиве использован знаменитый дамасский узор с крупными цветами. Богатое тиснение придаёт им объём, а на поверхности сверкают золотые блики. Фоновые обои представлены с фактурой каретной стяжки и с мелкой текстурой благородного твида, в нескольких оттенках.

Обои Палаццо представлены со скидками 10 и 15%

Серия «Апрель»

Обои «Апрель» вдохновлены пейзажами Тосканы с их пёстрыми коврами из луговых цветов. Серия предоставляет возможность выбора из экспрессивных и спокойных оттенков, серия станет универсальным вариантом для гостиной, спальни, детской, кухни или другого помещения.

Обои Апрель представлены со скидками 10 и 15%

Серия «Флора»

Деликатная текстура этих обоев напоминает ткань с вышитым на ней кружевом. Особенно четко классический орнамент выражен на мотиве. Для мотива и фона использованы нежные цвета, отлично дополняющие флористику в сюжете узора.

Обои Флора представлены со скидками 10 и 15%

Скидки действуют с 1 по 30 июня 2024 г.

Подробности акции в магазинах KERAMA MARAZZI

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

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