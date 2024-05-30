Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей: проходят выставки и концерты, благотворительные акции и спортивные соревнования, а взрослые делают все, чтобы порадовать малышей и подростков. Хотите, чтобы праздник запомнился ребенку надолго? Тогда вам в ближайший «Галамарт»: 1 июня любую вторую игрушку можно будет взять за смешную цену – всего за 1 рубль. И это еще не все сюрпризы от народного магазина!

Игрушек здесь столько, что глаза разбегаются. Очаровательные мягкие игрушки, головоломки, конструкторы, увлекательные игры в дорогу, для летнего спорта на улице – воздушные змеи, мячи и фрисби, для усидчивых натур – раскраски и интересные книги с яркими иллюстрациями. Есть игрушки-антистресс и забавные каталки для самых маленьких, а безусловные хиты «Галамарта» — интерактивные роботы-трансформеры и радиоуправляемые игрушки. Например, «Краулер Лешего» для экстремальной езды по бездорожью или очень реалистичный «Хищный паук» от «Игроленд» (не забудьте предупредить бабушку, что это только игрушка).

И это еще не все: при покупке от 500 рублей в этот день вы станете обладателем комикса про приключения неунывающей девушки-техногика Зари (она же член непобедимой команды «Русских Супергероев BY»). Захватывающее чтиво для детей всех возрастов! Также за покупку от 300 рублей по 31 мая вы можете получить на кассе листовку с раскраской и кроссвордом, а 1 июня прийти и поучаствовать в розыгрыше крутых подарков.

Но и это не все: за покупку от 750 рублей вы можете получить в подарок одну из коллекционных фигурок серии «Русские Супергерои BY». Леший, Яга, Пересвет и другие персонажи – отличный шанс обратить внимание ребенка на исконно русских героев, тем более что в современном мире они и выглядят иначе, и с технологиями «на ты», и у каждого свои уникальные суперспособности. Например, Леший – первоклассный мастер маскировки, а Яга – мудрая целительница, которая не расстается со своим главным магическим артефактом – посохом.

Принято считать, что идеальный детский праздник – это очень дорого, но «Галамарт» не устает развенчивать мифы!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт».

*Акция «Фигурка в подарок» действует в ограниченном количестве магазинов. Подробности на сайте

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