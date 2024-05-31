«Бубль-Гум» дарит Лето мечты!

Каждую неделю разыгрываем путевки в чудесное путешествие! Совершайте покупки в розничных магазинах сети и в нашем интернет-магазине с 14 мая по 10 июня 2024, регистрируйте чеки на сайте Акции и получите шанс выиграть увлекательный недельный тур в Москву.





Подарите вашему ребенку настоящее «Лето мечты».

Программа тура «Лето мечты»:

Обзорная экскурсия «Знакомство со столицей»

Посещение фантастического парка развлечений «Остров мечты»

Отдых в аквапарке «Мореон»

Экскурсия в тематический парк «Москвариум»

Посещение Московского планетария, киностудии «Союзмультфильм»

Увлекательный поход в Московский зоопарк

Музей занимательных наук «Экспериментариум»

и многое другое



Условия участия:

Совершите любую покупку от 2000₽ в одном чеке в розничных магазинах «Бубль-Гум» или в интернет-магазине boobl-goom.ru с 14.05 по 10.06.2024г. включительно;

Зарегистрируйте чек на сайте promo.boobl-goom.ru с 14.05 по 10.06.2024 включительно;

Участвуйте в еженедельном розыгрыше путёвок: 21.05.24, 28.05.2024, 04.06.2024 и 11.06.2024;



Количество загруженных чеков от 1 участника не ограничено;

Повторная загрузка одинаковых чеков не допускается. В Розыгрыше будет участвовать только первый загруженный чек из повторных;

Информация об организаторе Розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте promo.boobl-goom.ru.

Полные правила Розыгрыша

18+

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