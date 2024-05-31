«Бубль-Гум» дарит Лето мечты!

Каждую неделю разыгрываем путевки в чудесное путешествие! Совершайте покупки в розничных магазинах сети и в нашем интернет-магазине с 14 мая по 10 июня 2024, регистрируйте чеки на сайте Акции и получите шанс выиграть увлекательный недельный тур в Москву.
Подарите вашему ребенку настоящее «Лето мечты».
Программа тура «Лето мечты»:
Обзорная экскурсия «Знакомство со столицей»
Посещение фантастического парка развлечений «Остров мечты»
Отдых в аквапарке «Мореон»
Экскурсия в тематический парк «Москвариум»
Посещение Московского планетария, киностудии «Союзмультфильм»
Увлекательный поход в Московский зоопарк
Музей занимательных наук «Экспериментариум»
и многое другое
Условия участия:
Совершите любую покупку от 2000₽ в одном чеке в розничных магазинах «Бубль-Гум» или в интернет-магазине boobl-goom.ru с 14.05 по 10.06.2024г. включительно;
Зарегистрируйте чек на сайте promo.boobl-goom.ru с 14.05 по 10.06.2024 включительно;
Участвуйте в еженедельном розыгрыше путёвок: 21.05.24, 28.05.2024, 04.06.2024 и 11.06.2024;
Количество загруженных чеков от 1 участника не ограничено;
Повторная загрузка одинаковых чеков не допускается. В Розыгрыше будет участвовать только первый загруженный чек из повторных;
Информация об организаторе Розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте promo.boobl-goom.ru.
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