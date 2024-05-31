Фестиваль шашлыков проведут в загородном посёлке KLUBNIKA

Лето – это время отпусков и наслаждения природой, а также период, когда люди активно проводят время на свежем воздухе. Неудивительно, что летние фестивали становятся особенно популярными событиями среди всех возрастных групп.





Один из таких ярких и запоминающихся мероприятий – Фестиваль шашлыков «Мясо ели!!!», который пройдёт в загородном посёлке KLUBNIKA.

KLUBNIKA – это уникальное место, расположенное в живописной природной зоне, рядом с озером и полянами с земляникой, которое на 1 день в году становится настоящим раем для ценителей мясных угощений.

«Мясо ели!!!» будет представлять огромную площадку с различными зонами: формат соревнований по блюдам из мяса среди 15 команд, конкурсы от ведущего и партнёров – здесь есть возможность выиграть сертификаты в Hoff, парк-отель «Сосновый Бор», PINEWOOD resort&spa, мясные наборы от «Омского бекона», большой наборов соусов и маринадов от компании «Virtex Food».

Этот фестиваль станет действительно незабываемым событием не только для любителей шашлыка, но и для всех тех, кто хочет провести время на природе в компании друзей или своей семьи. Вас ожидает атмосфера праздника и объединение единомышленников вокруг одного из самых любимых блюд!

Будьте готовы окунуться в мир ароматных запахов и изумительного вкуса!­

На фестивале гостей ждёт разнообразная программа и увлекательные развлечения. Посетители смогут насладиться приготовлением шашлыков на гриле, участвовать в мастер-классах по приготовлению мясных блюд, стать частью фокус-группы, которая определит главных победителей фестиваля, отведать вкусные угощения от PINEWOOD catering и Гастронома Богдановский.



Для любителей активного времяпрепровождения будут организованы прогулки на квадроциклах и велосипедах. Для детей отдельная локация с батутом, аниматорами и сахарной ватой. Весь день будет наполнен музыкальными выступлениями различных кавер-групп от школы «Не Школа Барабанов», а хэдлайнерами мероприятия станут кавер-группа RepeatMe.



В завершении мероприятия всех ждёт яркое файершоу.

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