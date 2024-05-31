ГИА проходит под видеонаблюдением «Ростелекома»

На базе защищенных высокоскоростных каналов связи «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2024 года.

Основной период сдачи экзаменов начался 21 мая и продлится до 5 июля. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего 127 тыс. устройств в 5 877 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Охват экзаменационных помещений видеонаблюдением составил 100%.

ЕГЭ пройдет в 88 субъектах Российской Федерации и 77 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 54 странах мира.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут.

В обзор камер, установленных в аудиториях, попадают участники ГИА, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В тайне остаются персональные данные участников ГИА, заполненные бланки регистрации и ответы. Камеры видеонаблюдения установлены также в РЦОИ, где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.

Реклама. ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». ИНН 7707049388. Erid: LjN8KGsEx