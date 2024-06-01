В четырех районах Новосибирска из-за ремонта теплосетей ограничено движение

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, из-за ремонта теплосетей в четырех районах города ограничили движение на дорогах.

Так, в Кировском районе временно сужен участок дороги на улице Гэсстроевской, возле универсама, расположенного по адресу: улица Комсомольская, 16. Сужение составляет два метра. Ограничения будут действовать до 19 июня.

В Железнодорожном районе в период до 22 июня были проведены работы по сужению улицы Октябрьской в двух местах. Возле дома № 34 сужение составило 5 метров, а возле дома № 36 — 6 метров.

Также до 22 июня в Центральном районе на улице Советской возле дома № 10 сужен участок дороги на 6,5 метров.

В Октябрьском районе на улице Выборной возле дома № 271 по улице Пролетарской сузили проезжую часть на два метра. Ограничения будут действовать до 26 июня.

Работы будут продолжаться от 2,5 до 3,5 недель. В пресс-центре городской администрации сообщили, что ограничения связаны с ремонтными работами на теплотрассах, которые проводит ООО «НТСК».

Напомним, что в Первомайском районе Новосибирска неизвестный обстрелял автомобиль.