ВТБ отменил комиссию за СБП-переводы до 1 млн рублей

ВТБ увеличил лимит бесплатных переводов розничных клиентов другим лицам через СБП со 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. По межбанковским переводам по реквизитам можно бесплатно перевести деньги без ограничений по сумме. Ранее комиссия за такие переводы составляла 0,5% от размера операций.

В апреле ВТБ уже отменил комиссию для физлиц за межбанковские переводы по СБП и реквизитам между собственными счетами. Лимит по ним увеличен до 30 млн рублей в месяц. С 1 мая можно также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии.

«Переводы по номеру телефона стали неотъемлемой частью жизни каждого россиянина. В ВТБ более 80% клиентов переводят именно через СБП, а средняя сумма ежемесячного перевода составляет порядка 20 тысяч рублей. Сегодня каждый второй перевод клиенты совершают именно другим людям. Мы стремимся повысить комфортпользователей, поэтому отменили комиссии по таким переводам. Это не первая инициатива банка, уже несколько лет ВТБ постепенно вводит практику нулевой комиссии по регулярным операциям для розничных клиентов», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

В прошлом году клиенты ВТБ совершили внутри России рекордное число переводов через СБП – 1 млрд транзакций, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. За пять месяцев текущего года объем исходящих переводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже вырос на 77% и составил 1,7 трлн рублей.

Ранее ВТБ отменил комиссии по регулярным операциям: оплате ЖКХ, штрафов, налогов, совершению платежей по реквизитам договорным поставщикам, переводам до 30 млн рублей между своими счетами через СБП.

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