НОВИКОМ поддержит образовательные проекты МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дочерний банк Ростеха и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. О совместном развитии системы подготовки технических специалистов Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин договорились в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

НОВИКОМ уделяет особое внимание вопросам подготовки нового поколения высококлассных инженеров. Поэтому поддержка государственной молодежной политики в области технического образования — один из приоритетов в деятельности дочернего банка Ростеха.

В рамках партнерства с МГТУ им. Н.Э. Баумана НОВИКОМ окажет содействие в разработке уставной, научной и образовательной программ университета, в развитии студенческой роботехники и проведении соревнований в рамках вуза. Самые крупные из них: хардатон «Инженерный вызов», медиахакатон «Лови момент», конкурсы «Студент года» и «Зачетный новый год».

Также НОВИКОМ привлечет средства для Фонда по поддержке, содействию и развитию научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые будут направлены на приобретение мультимедийного оборудования. Оно позволит создать виртуальный музей АО «ОДК-Авиадвигатель» с архивом 3D-моделей продукции предприятия.

«Участие НОВИКОМа в научной жизни МГТУ им. Н.Э. Баумана, флагмана отечественного технического образования, — важный шаг в сторону повышения престижа инженерного дела в нашей стране. Экономика нуждается в прорывных технологиях, а значит, и в грамотных специалистах, без которых невозможно участие в глобальной конкуренции. В связи с этим крайне важно переформатировать основные подходы к подготовке кадров, чтобы соответствовать современным вызовам, стимулировать мотивацию молодежи к получению востребованных специальностей, в число которых входит профессия инженера», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.

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