Премьера оперы «Опричник» на Большой сцене НОВАТа

Редкую оперу Петра Ильича Чайковского «Опричник» впервые представил на Большой сцене НОВАТа Михайловский театр. Спектакль прошел с грандиозным успехом — и мы рады сообщить, что он станет новой жемчужиной в русском оперном репертуаре нашего театра!

Новосибирская премьера оперы

«Опричник» пройдет 19 июня и 15 сентября, билеты уже в продаже! В июньском показе примут участие приглашенные солисты Большого театра России: партию Князя Вязьминского исполнит баритон Алексей Тихомиров, а партию Басманова — обладатель уникального голоса, контратенор Вадим Волков.

19 ИЮНЯ, 19:00

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Несмотря на исторический сюжет, опера «Опричник» — о любви. Молодой боярин Андрей Морозов хочет восстановить честь семьи и вернуть любимую. Сделав трудный выбор, он вступает в ряды опричников — личную гвардию царя. Чем обернутся его надежды на счастье, вы узнаете на премьере!

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта». Билеты уже в продаже на официальном сайте novat.ru

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