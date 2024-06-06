Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть прочел стихотворение Пушкина

Горожане отреагировали неоднозначно.

В День рождения Александра Пушкина, многие россияне отдают дань уважения писателю. Присоединился к неравнодушным и экс-глава Новосибирска Анатолий Локоть, он выложил в свой Telegram-канал небольшой видеоролик в домашней обстановке на фоне книжного шкафа с книгой в руках. Политик с выражением прочитал стих «Была та смутная пора».

После прочтения подчеркнул, что Пушкин - это гордость России, национальный код.

«Я вас поздравляю с юбилеем Александра Сергеевича Пушкина. Я вас поздравляю с днем русского языка», - произнес Анатолий Локоть.

Комментировать публикацию возможности нет, но можно ставить реакции. На данный момент больше 20 человек поставили «огонек», четверо аплодисменты и только один грустный смайл со слезой на глазах. Растрогался зритель, поставивший грустный смайл, от пронзительного прочтения или же причина в другом, неизвестно.

Напомним, что Александр Пушкин умер 10 февраля 1837 года в возрасте 37 лет.

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