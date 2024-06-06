Газпромбанк-Инвест и Брусника заключили соглашение о реализации проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Документ в рамках ПМЭФ-2024 подписали первый вице-президент Газпромбанка, член Совета директоров «Газпромбанк-Инвест» Владимир Ксендзовский и генеральный директор компании Брусника Алексей Круковский.

Сотрудничество подразумевает формирование портфеля инвестиционно-девелоперских проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе по механизму комплексного развития территории. Стороны будут ориентироваться на использование инновационных технологий в строительстве, обеспечение экологической безопасности и развитие ESG-подхода.

— Ключевым фактором, способствующим заключению соглашения, стали комплементарность компетенций и общность коммерческих интересов компаний, — комментирует Владимир Ксендзовский. — Газпромбанк-Инвест обладает многолетним опытом анализа и оценки земельных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, реализации на этой территории девелоперских проектов, необходимыми деловыми связями. Брусника — лидер по качеству жилья в России и обладает передовой экспертизой в КРТ.

— Географическая диверсификация — один из элементов устойчивости нашего бизнеса, — говорит Алексей Круковский. — Объём текущего строительства Брусники превышает 1,2 млн кв. метров недвижимости. И мы намерены наращивать его, в том числе развивая практики комплексного развития территории. Возможность опереться на опыт Газпромбанк-Инвеста в вопросах формирования зембанка снизит издержки и повысит скорость выхода на новый рынок.

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