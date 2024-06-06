Модель Playboy из Бердска Лена Перминова поделилась фото в секси-наряде

Королева подиума и мама четырех детей продемонстрировала платье и разрез,который визуально удлиняет ноги.

37-летняя Лена Перминова давно покинула родной Бердск. Вместе с мужем миллиардером Александром Лебедевым они воспитывают четырех детей, занимаются бизнесом, путешествуют. Время от времени многодетная мама делится свежими снимками из новых локаций, иногда новыми образами. Накануне Елена Перминова выложила кадр в нежном летнем образе, отметив, что длинные платья с недавних пор ей нравятся больше.

«Я последнее время так полюбила носить длинные платья. Так женственно, но при этом очень секси. Это платье подчеркивает талию, струящуюся ткань, а разрез сбоку визуально удлиняет ноги».

Пользователи сети восхитились образом модели, подчеркнув, что ей к лицу любые наряды: длинные или короткие — это не имеет значения.

Ранее стало известно, что новосибирский актер Прилучный подал в суд на экс-супругу из-за прав их детей.