Нашумевший проект «Интуиция» с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным в Новосибирске

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова 20 июня выступят в ДК Железнодорожников с интерактивным литературно-театральным проектом «Интуиция». Билеты уже в продаже.

Проект стартовал пять лет назад и с успехом прошел по России. В программу вошли 12 монологов, которые созданы совместно писателем и артистом, по мотивам проекта написана и поставлена одноименная пьеса.

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова читают монологи людей, которые только что умерли, попали на тот свет и делятся своими последними воспоминаниями об этом дне, раскаиваясь, что не успели сделать какую-то мелочь: помириться с женой, признаться в поступке, за который им стыдно, да или просто снять носки во время секса, раз уж судьба умереть в этот прекрасный момент и быть заснятым на камеру. Разные истории, но их подслушивают два ангела, один из которых должен принять решение, кого всё-таки отправить на один день назад перепрожить свой последний день. Правила игры таковы, что человек всё равно, разумеется, умрёт, это неизменно, но может что-то исправить.

У зрителей в зале после прочтения монологов появляется возможность зайти в раздел «Интуиция» на сайте tsypkin.com и высказать свою точку зрения – кому же они сочувствуют, но выбрать смогут только одного.

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