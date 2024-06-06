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общество

Новосибирский певец Митя фомин возмутился отсутствием смыва в туалете в самолете авиакомпании «Аэрофлот»

Рейс «Москва-Санкт-Петербург» задержали на полчаса при общей продолжительности полета — один час пятнадцать минут.

Уроженец Новосибирска Митя Фомин написал в соцсетях недовольный пост, посвященный «Аэрофлоту». Певец подчеркнул, что рейс был задержан на полчаса. В самом самолете тоже все было не так гладко, а именно не работал смыв в туалете.

«Не работает смыв туалета, когда полный салон пассажиров! И потом рейс 6954 в Питер летит час, задержка полчаса, куда это годится», — возмутился шоумен.

Фото Новосибирский певец Митя фомин возмутился отсутствием смыва в туалете в самолете авиакомпании «Аэрофлот» 2

Пользователи сети поддержали знаменитого новосибирца, кто-то поспешил подбодрить: «Всякое бывает. Не расстраиваетесь. Все будет хорошо!».

Напомним, что ранее новосибирский певец Митя Фомин был замечен в объятиях невесты. Поклонники поспешили поздравить шоумена со свадьбой, но оказалось зря. Митя Фомин был на свадьбе друга в качестве гостя, свою личную жизнь по прежнему держит в секрете.

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Дарья Лапина
Журналист

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