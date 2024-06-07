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вчера 23:00
общество

Головы животных, затопленные дома и лисы: главное в Новосибирске за 7 июня

Фото: Сиб.фм, социальные сети

В одном материале Сиб.фм собрано все самое важное, что произошло в Новосибирске и области за 7 июня.

Сегодня в социальных сетях жуткими кадрами поделился житель Новосибирска, который увидел недалеко от метро «Октябрьская» черепа коров — их раскидал неизвестный.

Очевидцы предполагают, что к этому могут быть причастны мигранты.

Фото Головы животных, затопленные дома и лисы: главное в Новосибирске за 7 июня 2

Также стало известно, что после затяжных ливней дома и огороды жителей Убинского района Новосибирской области сильно затопило.

Некоторые жилые сооружения ушли прямо под воду.

Фото Головы животных, затопленные дома и лисы: главное в Новосибирске за 7 июня 3

В группе “ACT-54” рассказали, что на Немировича-Данченко в ЖК “Панорама” были замечены лисы, которые бегали и искали себе пропитание.

Фото Головы животных, затопленные дома и лисы: главное в Новосибирске за 7 июня 4

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Валерия Митрохина
Журналист

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