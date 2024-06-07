Головы животных, затопленные дома и лисы: главное в Новосибирске за 7 июня

В одном материале Сиб.фм собрано все самое важное, что произошло в Новосибирске и области за 7 июня.

Сегодня в социальных сетях жуткими кадрами поделился житель Новосибирска, который увидел недалеко от метро «Октябрьская» черепа коров — их раскидал неизвестный.

Очевидцы предполагают, что к этому могут быть причастны мигранты.

Также стало известно, что после затяжных ливней дома и огороды жителей Убинского района Новосибирской области сильно затопило.

Некоторые жилые сооружения ушли прямо под воду.

В группе “ACT-54” рассказали, что на Немировича-Данченко в ЖК “Панорама” были замечены лисы, которые бегали и искали себе пропитание.