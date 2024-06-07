Певица из Новосибирска Пелагея устроила скандал на ПМЭФ

Пелагея устроила скандал из-за таблички.

Как сообщает издательство КП-Петербург, певица из Новосибирска Пелагея приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве спикера и ее разозлила табличка, на которой певицу подписали как Полина Телегина.

"Я не Полина, и не Телегина! Я – Пелагея", – заявила певица.

От увиденного Пелагея пришла в ярость и высказала недовольство организаторам. После чего попросила срочно заменить табличку на “Пелагея Ханова”.

Известно, что фамилия Ханова относится ее матери Светлане.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирская певица Пелагея заявила, что родственники бывшего мужа пожаловались на нее из-за поста с плачущей дочерью