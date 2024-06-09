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вчера 23:08
общество

Истощённый лис чуть не съел кота в Новосибирске

Фото: скриншот с видео из телеграм-канала «Бугринский комитет»

В социальных сетях появилось видео ослабленного лиса, который вышел к людям в поисках пищи. Информацию об это сообщили в издании atas.info.

Житель микрорайона Бугринский встретился на дороге с лисом. Вероятней всего истощённое животное просто искало пищу. Дорого лесному жителю преградил домашний питомец, на защиту хозяина встал рыжий кот Лёвка.

«Пошел отсюда! Еще Лёвку съешь!», – заявил автор видео.

Он также добавил, что лис вёл себя крайне агрессивно.

В группе «Бугринский комитет» произошедшее комментируют так:

«В поисках еды лис бесстрашно вышел к человеку, попутно пытаясь завести знакомство с его котом», — подписали видео.

Ранее Сиб.фм писал о том, что под Новосибирском медведь вышел к людям.

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Роман Чугаев
Журналист

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