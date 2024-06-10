«Европа Плюс» и группа PIZZA поздравят новосибирцев с Днём города

30 июня на Михайловской набережной «Европа Плюс» устроит масштабный open air. Хедлайнером вечера станет группа PIZZA.

День города обещает быть жарким вместе с «Европой Плюс»! 30 июня в 19:00 главная площадка праздника превратится в танцпол под открытым небом, где каждый сможет зарядиться драйвом на весь сезон. В этот вечер жителей и гостей города ждут самые актуальные хиты и летнее настроение: диджей-сеты, розыгрыши крутых призов, среди которых велосипед и электросамокат, и многое-многое другое! А главным событием праздника станет грандиозный концерт — Михайловскую набережную раскачает популярный бэнд PIZZA. Горожане услышат в живом исполнении такие хиты, как «Пятница», «Улыбка» и «Мерцала».

Больше информации — в эфире «Европы Плюс Новосибирск», на europaplus.ru и странице радиостанции ВКонтакте.

Генеральный партнер события — ГК ПЕРЛИТ. Строим вместе – строим на века

Вкусный партнёр — Компания «VIRTEX-FOOD» — делает мир вкуснее с продукцией «ЧИМ-ЧИМ», «Костровок» и «Гурмикс»!

Официальный партнёр — Альфа-Банк — один из крупнейших универсальных банков России, уже более 30 миллионов клиентов по всей стране выбрали Альфа-Банк. Альфа-Банк входит в тройку лидеров по работе с частными лицами. Для клиента банк всегда становится надежным партнером на долгие годы.

Возрастные ограничения 12+

Реклама. ООО "Выбери Радио". ИНН: 7708600939. erid: LjN8Juiy8