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общество
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Футбольный клуб «Новосибирск» в среду проведёт стыковой матч за право играть в Первой лиге

Фото: «ФК Новосибирск»

ФК «Новосибирск» продолжает борьбу за выход в Первую лигу. Теперь для этого нужно обыграть по итогам двухматчевого противостояния волгоградский «Ротор».

Первая стыковая игра состоится 12 июня в манеже «Заря» (ул. Спортивная, 2). Это праздничный день, а значит матчи нашей команды традиционно начинаются в 17:00. Билеты на сайте.

Ваша поддержка важна для нас! На прошлом матче собралось больше 3000 болельщиков, все билеты были проданы. Поэтому спешите купить билет на следующую игру, с тобой мы сильнее!

Реклама. АНО «ФК Новосибирск». ИНН: 5407975169. ОГРН 1195476046028. erid: LjN8K6UXk

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Роман Чугаев
Журналист

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