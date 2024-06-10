Футбольный клуб «Новосибирск» в среду проведёт стыковой матч за право играть в Первой лиге

ФК «Новосибирск» продолжает борьбу за выход в Первую лигу. Теперь для этого нужно обыграть по итогам двухматчевого противостояния волгоградский «Ротор».

Первая стыковая игра состоится 12 июня в манеже «Заря» (ул. Спортивная, 2). Это праздничный день, а значит матчи нашей команды традиционно начинаются в 17:00. Билеты на сайте.

Ваша поддержка важна для нас! На прошлом матче собралось больше 3000 болельщиков, все билеты были проданы. Поэтому спешите купить билет на следующую игру, с тобой мы сильнее!

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