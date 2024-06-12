Председатель Заксобрания Новосибирской области наградил рабочих в Сузуне

Сегодня, в День России, на празднике в Сузуне Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив наградил людей рабочих профессий и вместе с сузунцами отправил помощь защитникам Родины.

Немного в нашем регионе территорий, где для конноспортивных соревнований организуют место для ипподрома, где проведение таких состязаний – традиция. В Сузуне районные соревнования конников состоялись сегодня в 23-й раз. Поздравить с этим событием и, конечно же, с государственным праздником Днем России прибыла делегация Законодательного Собрания – Председатель регионального парламента, депутат от округа № 13 Андрей Шимкив, парламентарии Александр Тепляков и Елена Спасских.

С главной сцены праздника приветствовал участников соревнований и зрителей Андрей Шимкив: «Сегодня в Сузуне проходят традиционные конноспортивные соревнования. А традициями крепка, сильна Россия! Этим соревнованиям уже 23 года. Хотя кажется, что вчера ещё мы с руководителями района, работавшими в то время, Виктором Николаевичем Спириным и Александром Васильевичем Дубовицким начинали проводить конноспортивные праздники. Уверен, что с каждым годом любовь к этим соревнованиям будет только усиливаться, будет приезжать больше людей, может, даже из других регионов. Наша задача совместно с Министерством сельского хозяйства это мероприятие усилить, сделать таким, чтобы его видели и знали во всей Новосибирской области. Уважаемые сузунцы, спасибо вам огромное, что вы сохраняете традиции. И пусть сегодня не солнечная погода, но дождь – это хорошая примета. С Днём России!»

Тысячелетняя история, богатейшая культура, мужественный народ – все это Россия. И сегодня мы как никогда ощущаем, что судьба нашей страны зависит именно от нас. Как отметил глава Сузунского района Вячеслав Горшков, быть вместе со своей страной и народом, помогать общему делу, сплотиться, поддерживать добрыми словами – вот он, настоящий патриотизм, который сегодня проявляют жители Сузунского района: «С начала специальной военной операции наши земляки всеми возможными способами поддерживают наших героев. Это и отправка гуманитарных грузов, и благотворительные концерты, и тысячи писем, написанных детским почерком, и встречи с приехавшими с фронта солдатами».

Вместе с сузунцами Андрей Шимкив передал ключи от очередного автомобиля, приобретенного на средства жителей Сузунского района, для отправки в зону специальной военной операции, координатору волонтёрского движения «Сибирь своих не бросает» Виталию Батыгину. Автомобиль УАЗ «Буханка» отправится к штурмовому отряду, в котором служат сузунцы.

«Очень много людей участвует в помощи участникам специальной военной операции. И сузунцы как никогда показывают свою сплочённость. Это не только автомобиль, который мы сегодня передаём, но это и сети, свечи, продукты. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете для наших ребят, для нашей победы!» – подчеркнул Андрей Шимкив.

Депутат регионального парламента Александр Тепляков сказал о том, что тысячелетняя история нашей страны отражается не только в сегодняшнем празднике, который символизирует единство России. «Если мы будем беречь традиции, тогда нас никто не сломает!» – уверен парламентарий.

С главной сцены праздника Председатель Заксобрания вручил награды трактористам и механизаторам сельскохозяйственных предприятий Сузунского района, медаль «Общественное призвание» получил тракторист-машинист ЗАО имени Кирова Александр Дмитриев.

Спикер регионального парламента передал сертификат на второй этап реконструкции стадиона спортивно-оздоровительного центра в Сузуне директору спортивной школы Александру Головкину, а сертификат на капремонт районного Дома культуры – заведующей РДК имени заслуженного артиста РСФСР А.Д. Заволокина Наталье Кривчиковой. Строительство и ремонт социально значимых объектов – наказ депутатам Заксобрания по 13-му избирательному округу. На празднике директору районного пассажирского автотранспортного предприятия Алексею Федорову вручены ключи от автобуса, ключи от спецавтомобиля – директору Верх-Сузунского ЖКХ Илье Попову, ключи от трактора «Беларус» с навесным оборудованием – директору поселковой службы благоустройства и энергетики Александру Ламанову.

Прекрасное зрелище подарили зрителям сузунские конники из ООО «Болтовское» (капитан Евгений Дурдин) и ЗАО «Шарчинское» (капитан Александр Цайбель), и гости из Черепановского района. Были соревнования русских троек, лошадей рысистых пород – двух и трехлеток, лошадей верховых пород старшего возраста, бег рысью под седлом, капитанский заезд. Команды честно и красиво боролись за переходящий кубок администрации Сузунского района, дипломы и призы (деревообрабатывающий станок, генератор, мойка высокого давления). Победители награждаются специальными призами Губернатора Новосибирской области – автомобиль LADA NIVA, сертификатами на сельскохозяйственную технику (пресс-подборщик, грабли). Лидеры заездов получили индивидуальные призы от спонсоров соревнований.

«Заниматься разведением лошадей для участия в спортивных соревнованиях – очень тяжёлая задача, и не только финансово, но и потому, что все меньше становится фанатов этого спорта. Мы просто обязаны помогать хозяйствам, занимающимся коневодством, находить таких людей, поддерживать традицию соревнований. Область, район просто обязаны помогать тем людям, которые не бросают эти традиции. Посмотрите, как это зрелищно, как это красиво!» – подчеркнул Андрей Шимкив.