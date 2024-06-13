437 «цитат» на все времена: VIRA представила новый амбициозный проект

Группа «VIRA» — один из ведущих девелоперов Новосибирска и застройщик самого высокого жилого комплекса города «GRANDO» в начале июня презентовала свой новый проект на ул. Грибоедова в Октябрьском районе – эффектный мини-квартал «CITATUM» («Цитатум»), чья магнетическая эстетика бросает вызов традиционной застройке и формирует новую архитектурно-художественного доминанту мегаполиса.

«CITATUM» — жилой комплекс, состоящий из трех симметричных башен с усложненными рельефными фасадами (23, 8, 23 этажей), с единым пространством-стилобатом, в котором расположится просторное дизайнерское лобби с консьержем и мягкой зоной ожидания, а также уютная торговая галерея, которая обеспечит жителей самым необходимым, включая ароматный кофе, продукты и иные повседневные услуги.

Башни 1 и 3 будут отделаны премиальным клинкерным кирпичом светлых тонов, а корпус 2 – композитными панелями изысканного латунного оттенка, которые будут переливаться на солнце за счет глянцевого эффекта. В темное время суток строгую и вместе с тем изысканную геометрию фасадов будет подчеркивать изящная архитектурная подсветка.

Проект находится на ул. Грибоедова – русского писателя, прозаика, драматурга, дипломата, лингвиста, историка, востоковеда, пианиста и композитора – великого сына России и человека поистине неординарного. С его пьесой в стихах «Горе от ума» знаком без преувеличения каждый, она послужила источником множества крылатых фраз – цитат. Уже на этапе формирования концепции специалисты VIRA видели, что работают с беспрецедентным проектом, о котором хочется рассказывать, чьи достоинства хочется цитировать вновь и вновь. Так возникла идея о «CITATUM», как о лучшем представлении, объединяющем смыслы проекта в единую метаидею. «CITATUM» — сборник «цитат» лучшего – стильной авторской архитектуры, цифровых сервисов, организации и дизайна общественных пространств, коллекции интересных планировок и даже внутреннего двора с искусственным рельефом.

В трех башнях «CITATUM» разместится 437 квартир – от студий до уникальных 4-х комнатных квартир на верхних этажах с собственными террасами, скрытыми от посторонних глаз особенностями фасада. Каждая квартира в «CITATUM» – будущая «цитата» из чьей-то жизни, ее замысловатый и уникальный «отпечаток», неповторимый, как и сами резиденты.

Планировки здесь эргономичные, без «лишних метров», с просторными ванными комнатами, лоджиями и интересными балконами, украшающими фасад в шахматном порядке. Общие площади — от 26 до 127 метров, самый большой процент в квартирографии занимают «евродвушки», за ними идут «евротрешки» и классические однокомнатные квартиры, студий сравнительно не много, они располагаются только в 1 и 3 башнях. В «CITATUM» мы стремимся удовлетворить потребности каждого нашего клиента. В первой башне все квартиры будут уже "под ключ", то есть они будут полностью готовы к проживанию с момента передачи ключей. Это идеальный вариант для тех, кто хочет переехать как можно быстрее без необходимости заниматься ремонтом. С другой стороны, во второй и третьей башнях квартиры будут представлены в формате "white box". Это значит, что они будут предварительно подготовлены для последующей отделки, но окончательное оформление будет зависеть от вкуса и предпочтений новых владельцев. Этот вариант идеален для тех, кто хочет создать уникальный интерьер, который полностью отражает их личный стиль и предпочтения.

Такой подход позволит практически полностью избежать продолжительный период ремонтов в новом доме, который часто затягивается на годы – в «CITATUM» все «грязные» работы в квартирах, включая шумоизоляцию, будут завершены застройщиком до получения жителями ключей.

Эстетический код «CITATUM» воплощается и в безопасном и закрытом от автомобилей внутреннем дворе. Его концепция разработана московским архбюро «BBM Project» и здесь все подчинено принципу функционального зонирования, позволяющего с помощью геопластики – искусственного рельефа — учесть потребности различных категорий жителей. Помимо ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм – перголы, скамеек и амфитеатра – тут будут устроены и зоны для разнообразных шумных активностей: детская площадка с элементами из лиственницы и воркаут площадка для уличных тренировок, а по периметру двора проложена прогулочная аллея, также выделенная геопластикой.

На территории «CITATUM» предусмотрено 40 гостевых мест для автомобилей, для жителей предусмотрен отапливаемый подземный двухуровневый паркинг, спуститься в который можно будет на лифте из любого корпуса. Кстати, о лифтах: в башнях 1 и 3 их по 3, а во 8-этажном корпусе 1 – грузопассажирский, все лифты скоростные.

«CITATUM» — умный дом, каждый его житель будет иметь постоянный доступ к домофонии и контролю доступа, показаниям счетчиков, системе видеонаблюдения и видеоаналитике через специальное приложение для смартфона, с его же помощью можно будет оплачивать счета ЖКХ и оперативно подавать заявки в УК.

«CITATUM» находится в популярном районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости есть все необходимое — остановки общественного транспорта, популярные магазины, две поликлиники, три школы, два детских сада, педагогический лицей и несколько спортивных секций, а до центра города можно добраться всего за 20-30 минут.

Жить в «CITATUM» — значит каждый день наслаждаться эстетикой, комфортом, спокойствием и безопасностью принципиально нового жизненного пространства от VIRA, при этом оставаясь в привычном и любимом для себя районе; выбирать сердцем то, что соответствует амбициям и вдохновляет идти вперед, чувствовать себя причастным к новой главе истории города – чистому, светлому и технологичному Новосибирску XXI века.

До конца июня 2024 года квартиру в «CITATUM» можно приобрести по льготной программе «Ипотека с Господдержкой 2020», кроме того, VIRA предлагает воспользоваться различными программами рассрочки от застройщика, а также другими льготными ипотечными программами («Семейная ипотека» и «IT-ипотека»), есть возможность зачета существующей квартиры, а также онлайн-покупка. Свяжитесь со специалистом VIRA по тел. +7.383.230.56.20, чтобы оперативно получить ответы на все интересующие вопросы, а также условия приобретения, наиболее подходящие именно вам, ведь на старте продаж они всегда наиболее выгодные.

О компании VIRA — это более чем застройщик. С 12-летним наследием и более 700 тысяч квадратных метров сданного жилья компания подтверждает свою репутацию лидера, чьи проекты символизируют надёжность, инновацию и стремление к совершенству. Создавая не просто дома, а пространства для счастливой жизни, VIRA воплощает мечты о современном жилье в реальность.

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