Элитное жилье в центре города: стартовали продажи бизнес-квартала Unity Center

В проекте завораживают авторская архитектура и эксклюзивная коллекция квартир с панорамными видами на город.

Многие хотят жить в центре Новосибирска, и строительные компании реагируют на потребности рынка, предлагая достойные проекты. Однако застройщик-новатор «Юнити» превзошел ожидания и создал уникальный продукт — эксклюзивный бизнес-квартал, ориентированный на взыскательную аудиторию.

Unity Center предлагает все лучшее сразу: расположение в историческом центре, авторскую архитектуру, дизайнерские холлы и лимитированную коллекцию квартир с панорамными видами на город.

Каждый проект — суперхит

Проекты девелопера «Юнити» квартал-галерея Willart и квартал Balance на Кирова сразу нашли свою аудиторию и стали одними из самых востребованных в городе.

Сегодня застройщик шагнул в исторический центр города и создал Unity Center — концептуальный бизнес-квартал, отличающийся выразительной индивидуальностью и рядом инновационных решений. Проект обещает резидентам предоставить премиальный уровень жизни в самом центре событий.

В шаге от оперного театра

Новый 13-этажный дом на 168 квартир появится в самом сердце Новосибирска, в шаговой доступности от знаковых культурно-исторических мест столицы Сибири. Такая локация позволяет жителям Unity Center иметь доступ к одной из главных транспортных артерий города. В шаговой доступности НОВАТ, ТРЦ «Аура», театр «Глобус», станция метро «Площадь Ленина» и многое другое.

В стиле модернистского экспрессионизма

В архитектуре Unity Center преобладают чистые линии, простые формы, спокойные цвета и текстуры. В отделке фасадов применен клинкерный кирпич, а также система декоративной штукатурки, окрашенная качественной австрийской краской, которая обеспечивает сохранение цвета независимо от погодных условий.

Изысканный дизайн интерьеров

Внутри объект также отвечает требованиям luxury-сегмента: изысканное оформление общественных зон, лифтовые холлы и коридоры с отделкой премиальными материалами.

На первых двух этажах расположится инфраструктура комплекса, предоставляющая высокий уровень сервиса владельцам и гостям. На придомовой территории будет обустроен современный лаунж-двор.

Коллекция редких квартир

Застройщик предлагает девять продуманных планировочных решений от 24 до 105 кв.м.: от классических форм, до оригинальных — с трехсторонним остеклением. Улучшенная шумоизоляция, система кондиционирования, потолки до пяти метров, постирочные, мастер-спальни — квартиры Unity Center вобрали все лучшее от бизнес-класса.

Более подробно с предложениями можно ознакомиться на сайте.

Выгодно брать на старте продаж

У вас есть шанс стать одним из первых жильцов — на старте продаж действуют минимальные цены от 6,3 млн рублей, а также выгодные условия ипотеки с господдержкой.

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+7 (383) 383-82-18

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