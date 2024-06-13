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«Любовь, что бывает лишь раз»: в Новосибирске Константин Юшкевич и Елена Яковлева представят спектакль «Другая жизнь»

Фото: ООО «ПРЕМЬЕРА СИБИРЬ»

В Доме Ученых 18 июня покажут спектакль «Другая жизнь». В главных ролях: Константин Юшкевич и Елена Яковлева.

Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу.

Фото «Любовь, что бывает лишь раз»: в Новосибирске Константин Юшкевич и Елена Яковлева представят спектакль «Другая жизнь» 2

Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, которые меняют их навсегда, но Франческа должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или перечеркнуть все и уехать с Робертом, — ведь друг о друге они мечтали всю свою жизнь...

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

18 июня, Дом Ученых

Билеты на сайте организатора.

12+

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Роман Чугаев
Журналист

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