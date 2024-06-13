НОВИКОМ рассказал уральским бизнесменам о поддержке МСП

Дочерний банк Госкорпорации Ростех представил широкие возможности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на мероприятии, проведенном в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Работа с субъектами МСП – одно из приоритетных направлений деятельности банка. НОВИКОМ постоянно расширяет линейку продуктов, развивает сервисы и предоставляет оптимальные условия обслуживания для эффективной и прибыльной работы бизнеса. Банк аккредитован во всех инструментах государственной поддержки МСП с целью предоставления клиентам льготных условий кредитования. Этому и было посвящено выступление представителя Дополнительного офиса НОВИКОМа в Екатеринбурге на мероприятии, организованном Учебно-консультационным центром Института Регионального развития Уральской ТПП.

Спикер рассказал, что в качестве одного из приоритетных клиентских сегментов банк выделяет субъектов МСП – исполнителей государственного заказа, а также контрактов с ведущими Государственными корпорациями РФ. Для них НОВИКОМ предлагает такие продукты, как «Кредит на исполнение контракта», подразумевающий упрощенную процедуру рассмотрения и «Экспресс-гарантия», которую можно оформить онлайн. Также эксперт банка разъяснил предпринимателям процедуру получения промышленной ипотеки и «зонтичных поручительств» Корпорации МСП.

Активная работа банка по поддержке предприятий сегмента МСП отмечается специалистами рынка и уже заслужила ряд почетных наград. Так, весной этого года НОВИКОМ стал победителем регионального этапа премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшая банковская программа для МСП». Торгово-промышленная палата РФ присудила НОВИКОМу победу в дополнительной номинации конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2024». Экспертный совет назвал банк лучшим в развитии и продвижении инвестиционных возможностей для бизнеса. Также банк является лауреатом Всероссийского конкурса образовательных программ и просветительских проектов кредитных организаций в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

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