Поджог бердского военкомата и отставка в мэрии: главные новости Новосибирска за 13 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 13 июня.

Начальник управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов подтвердил Сиб.фм, что завершает свою работу в мэрии города. Также он подвел итоги своей работы за 3,5 года.

В мае 2024 года Бердский городской суд вынес приговор 52-летнему Евгению Бураго, который 19 июля 2023 года подъехал на скутере к военкомату с бутылкой бензина и поджег входные двери здания. Бураго получил наказание в виде 1 года и 7 месяцев в колонии-поселения, однако был освобожден из зала суда, так как срок содержания в СИЗО был зачтен. Как выяснил корреспондент Сиб.фм, Бураго действовал по указаниям мошенников.

Новосибирская администрация в День России опубликовала в своем официальном аккаунте в социальной сети «Вконтакте» карту страны без некоторых территорий, таких как Крым, Калининград и другие регионы. Пост с этой картой был быстро распространен в социальных сетях и средствах массовой информации, вызвав недовольство у жителей региона. Представители администрации города скоро заметили эту ошибку и удалили публикацию, заменив ее актуальной картой России. Мэрия также принесла свои извинения перед жителями за произошедшее.

На проспекте Дзержинского в Новосибирске мужчина запускал фейерверки из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома № 10/1. Это привело к повреждению автомобилей, припаркованных на улице.