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общество

Ветерана ВОВ, погибшего в 1943 году, похоронили в Новосибирске

Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

13 июня в Новосибирске на Заельцовском кладбище похоронили останки участника Великой Отечественной войны Афанасия Курчеева, погибшего в 1943 году.

Его останки были обнаружены под Новгородом.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, родные долгие годы не знали о судьбе Афанасия. Бабушка не получила похоронку, только уведомление, что муж пропал без вести. Семья искала данные о нем из поколения в поколение.

«Для нас невероятное чудо, что дедушка вернулся спустя 81 год», — рассказала правнучка Светлана Холодилова.

Семья всегда помнила о дедушке, приносила цветы к Монументу славы и участвовала в акции «Бессмертный полк».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска заметили косулю.

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Игорь Кириченко
Журналист

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