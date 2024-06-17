«Для чего мне теперь жить?»: В Новосибирске мать погибшего в ДТП студента обжалует приговор мигранту-нелегалу

Мама погибшего студента НГТУ Алексея Дмитриченко считает, что мигрант-нелегал, сбивший её сына, получил мягкий срок из-за влияния диаспоры.

Нелегальный мигрант из Таджикистана Субхон Одинаев в мае 2024 года получил два года колонии-поселения за смертельное ДТП на улице Блюхера возле НГТУ, которое произошло 12 сентября 2023 года.

ДТП произошло в ночь на 12 сентября 2023 года рядом с общежитием НГТУ по адресу улица Блюхера. Примерно в 1:50 студент-программист Алексей Дмитриченко из Иркутской области решил сбегать в магазин через дорогу. Однако, когда он уже переходил проезжую часть по пешеходному переходу, его сбил мигрант на белой «Киа Рио» на высокой скорости. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, которые предоставила корреспонденту Сиб.фм мама погибшего Ольга. На кадрах видно, что Алексей переходил дорогу по правилам, однако Субхон не пропустил его и на высокой скорости сбил.

Студента госпитализировали в больницу, где он впал в кому. Ему провели операцию по трепанации черепа. Из-за отека головного мозга начали отказывать внутренние органы, и через 47 дней парень скончался, так и не придя в сознание.

Мама погибшего вспоминает, что мигрант после ДТП не вызвал скорую, а стал звонить своим знакомым.

«Знакомый сына вызвал скорую, а тот бегал, родственникам звонил, как бы смыться, представляете? Он моего сына в самом начале дёргал, усаживал», — вспоминает о трагедии Ольга.

Помимо этого, мигрант прибывшим полицейским стал утверждать, что пьяный Алексей выбежал под машину, однако врачи не нашли в крови парня алкоголя.

«Мигрант начал врать, что пьяный пешеход выбежал ему под колёса. Но камеры говорят об обратном. Он ехал километров 100 в час», — продолжает рассказывать женщина.

После ДТП женщина долгое время пыталась добиться возбуждения дела. В местном РОВД, по её словам, ей ответили, что состава преступления нет. Мигрант Субхон всё это время был всего лишь под подпиской о невыезде, а дело никак не расследовали. Ольга считает, что это всё дело рук таджикской диаспоры. Дело сдвинулось только после обращения к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. На нелегала возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Субхона поместили в СИЗО.

Позже следствие выясняло, что мигрант жил в России нелегально, права получил в Таджикистане, а в Новосибирске ездил на авто родного дяди.

Пока Алексей лежал еще в больнице, родственники мигранта ничем не помогли.

«Они даже не извинились. Только после ареста перечислили 100 тысяч, но я за похороны в родном Усть-Куте заплатила в разы больше», — сетует женщина.

Ленинский районный суд вынес Субхону Одинаеву приговор 8 мая — 2 года в колонии-поселении. Ему также запретили управлять автомобилями два года. Кроме того, с осужденного взыскали 900 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего. Но Ольга считает приговор слишком мягким.

«Два года колонии-поселения это же детский сад. Половину срока он уже в СИЗО отсидел», — считает она.

Из смягчающих обстоятельств суд признал раскаяние в содеянном, признание вины, а также имеющиеся заболевание Субхона (документ о заболевании есть в распоряжении редакции Сиб.фм, однако публиковать его запрещено действующим законодательством, прим.ред.)

После колонии Субхона должны депортировать в Таджикистан.

Женщина подала апелляционную жалобу, так как считает приговор слишком мягким.

«Полагаю данный приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене в виду несправедливости приговора. Полагаю наказание, назначенное Одинаеву чрезмерно мягким и несоответствующим обстоятельством совершения преступления, а также личности осужденного», — говорится в апелляционной жалобе.

Ольга требует Субхону 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишения права управлять транспортным средством в России. Кроме этого, требует пересмотреть размер морального вреда.

«Убил вместо одного двоих, одним ударом. Убил маму и сына. Для чего мне теперь жить?», — плачет женщина.

Ольга подготовила памятник сыну, где разместила и себя.

«Вот я был, и вот меня не стало... Тебя настолько нет, что ты везде. До встречи. Мама.», — написано на памятнике.