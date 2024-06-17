«Ростелеком» представит отечественные ИТ-разработки для транспортного комплекса

На XI Международном Сибирском транспортном форуме «Ростелеком» представит российские цифровые решения для интеллектуализации транспортного комплекса. Компания выступит в статусе официального партнера мероприятия.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) «Ростелекома» разработана с учетом задач нацпроекта “Безопасные и качественные дороги” и успешно внедряется в регионах страны.

«ИТС предполагает централизованное управление всеми элементами дорожной инфраструктуры крупного города: от умных светофоров до устройств видеонаблюдения с функцией аналитики. Это позволяет повысить безопасность, оптимизировать транспортные потоки, усилить эффективность использования дорожной инфраструктуры», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Кроме прочего, на форуме «Ростелеком» представит российскую модульную платформу для построения Единой цифровой платформы транспортной системы (ЕПУТС). Решение интегрируется со сторонними информационными системами и позволяет быстро подключать готовые функциональные модули, ранее установленные в регионе.

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