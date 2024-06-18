НОВИКОМ повышает финграмотность сотрудников авиапромышленности Татарстана

Дочерний банк Ростеха продолжает расширять географию проведения уроков финансовой грамотности. На этот раз специалисты НОВИКОМа провели обучающие семинары для работников предприятий-партнеров – Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова и Казанского вертолетного завода.

Курс НОВИКОМа по финансовой грамотности является уникальным образовательным продуктом, разработанным совместно с Ростехом. Программа, рассчитанная на работников предприятий Госкорпорации, позволяет узнать о том, как структурировать свой бюджет и приумножить накопления, используя флагманский продукт банка – социально-платежную карту. Курс также направлен на защиту клиентов от действий мошенников.

Для сотрудников авиационных предприятий Казани эксперты банка подготовили расширенную программу, дополнив ее информацией о накопительных инструментах банка и программах лояльности. Также слушателям объяснили, как оформить льготную ипотеку в НОВИКОМе.

«Мы регулярно проводим уроки финансовой грамотности для сотрудников предприятий-партнеров банка в Республике Татарстан. Это позволят им максимально эффективно пользоваться продуктами НОВИКОМа, грамотно распоряжаться средствами, защищать их от инфляции и действий злoумышленников. Таким образом, мы не только заботимся о благосостоянии конкретного сотрудника, но и делаем вклад в финансовую стабильность региона», — отметил управляющий Дополнительного офиса НОВИКОМа в Казани Ренат Шакиров.

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