В Новосибирске изменится название магазинов «Леруа Мерлен»

Компания Leroy Merlin объявила о планах провести ребрендинг.

Ритейлер сообщил, что изменит название своих филиалов в Новосибирске на Lemаna Pro. Ребрендинг планируется завершить до 2025 года, а предыдущее название останется актуальным до конца 2024 года.

По данным 2ГИС, в Новосибирске расположены четыре филиала Leroy Merlin. В пресс-службе компании отметили, что обновленное название отражает ключевые приоритеты бренда. «Le» означает Leader (лидер), «Ma» — Maison (дом), а «Na» — Nature (экологическая и социальная ответственность). «Pro» символизирует стремление ритейлера к профессионализму своих сотрудников.

Пресс-служба также уточнила, что нововведения не повлияют на деятельность компании, взаимоотношения с партнерами и обслуживание клиентов. Работа продолжится в штатном режиме.

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