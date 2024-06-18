В Новосибирске пройдет Велнес-фестиваль

22 июня с 10:00 до 21:00 состоится одно из главных велнес-событий этого лета в Новосибирске — Велнес-фестиваль в Мира Парке. Это возможность погрузиться в атмосферу здорового образа жизни вместе с семьёй проектов «Мира» и приглашенными мастерами.

В программе: мастер-классы для всей семьи, эко-ярмарка с полезными продуктами и товарами, оздоровительные практики для любого уровня подготовки: гвоздестояние, хождение по стеклу, дыхательные, звуковые и телесные практики, медитации и йога, массажи поющими чашами, астрология и метафорические карты, консультации врача-нутрициолога, диагностика тела на аппарате биоимпедансометрии и многое другое. Гостей фестиваля ждёт встреча с основателем проектов «Мира» Андреем Алексеевым, на которой можно будет узнать больше о жизни в стиле велнес. Cюрприз фестиваля — выступление приглашённого гостя Перукуа — австралийская джазовая певица, автор и композитор. Она выступит с лекцией на тему «Как уберечь себя от негативного влияния и избежать стресса».

Велнес-фестиваль входит в стоимость входного билета в Мира Парк: 1050₽ — взрослый билет, 750₽ — детский билет (с 3-х до 13-ти лет включительно).

Когда: 22 июня с 10:00-21:00

Адрес: Мира Парк (пос. Октябрьский, ул. Мира, 5)

В этот день будет организован трансфер до Мира Парка на маршрутных автобусах Mercedes за дополнительную плату. Трансфер отправляется с площади Калинина в 11:00, обратно в город с парковки Мира Парка едет в 18:30.

Для справок: +7 (913) 200-07-67

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