Забаррикадированные жители и высказывание Риттера о Зырянове: главные новости Новосибирска за 18 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 18 июня.

Жители улицы 60 лет Октября села Толмачёво под Новосибирском не могут выехать и заехать на территорию своих домов из-за высоких бордюров. Со слов местной жительницы Ксении, с проблемой столкнулись жители 50 домов. Ремонт дороги начали еще в мае. Подробности в материале Сиб.фм.

Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью изданию «Момент Истины» заявил, что давно знаком с руководителем АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александром Зыряновым, и назвал его патриотом России.

В чем главные достижения центра Сибири, какие планы городских властей по дальнейшему развитию города и как мегаполис отметит 131-летие. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В селе Каменка скончалась 9-летняя девочка 17 июня. Об этом сообщили в группе центра спорта «Олимпик», обратил внимание корреспондент Сиб.фм.