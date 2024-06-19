Лёгкий способ увеличить семейный бюджет

Несмотря на то, что вести совместный бюджет — дело непростое, выгода от этого процесса существенная, поэтому по данным опроса Superjob.ru, 60% россиян, состоящих в браке, практикуют совместный способ ведения семейного бюджета.

Финансово грамотные люди ищут разные способы увеличить семейный бюджет: сезонная подработка, сдача недвижимости в аренду, вклады, инвестиции, кешбэк от банка.

Если вы ещё не рассматривали кешбэк как канал для получения дополнительного дохода — вы недополучали до 10 000 рублей в месяц. Тысячи россиян уже пользуются таким инструментом.

Как увеличить семейный доход?

1.Оформите дебетовую карту с большим «Кешбэком по-сибирски» в Банке «Левобережный».

«Кешбэк по-сибирски» дают на всё самое важное: за проезд в общественном транспорте — 10 %; услуги ЖКХ и АЗС — 5 %; покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви — 5 %; за все остальные покупки — 1 %. Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда — нет необходимости выбирать их каждый месяц. Покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 000 в год и милями без ограничений.

А если вы хотите получать ещё больше кешбэка, получите платёжный стикер. Со стикером можно получать кешбэк до 15 000 рублей в месяц за счёт самых популярных категорий: спорт и красота — 10 %, АЗС — 10 %, кафе и рестораны — 3 %, дом и ремонт — 5 %, здоровье — 5 %, такси — 10 %, все остальные категории — 1%.

2.Объединитесь с родными или друзьями и подключите карты Банка «Левобережный» к сервису «Семейный кешбэк», обратившись в любой офис банка, и все получайте повышенный кешбэк за совершенные покупки: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому! Например, один потратил в июне 10 000 рублей, второй — 25 000 рублей, а третий — 15 000 рублей. Общие расходы составят 50 000 рублей, поэтому все получат большой кешбэк.

Ежемесячно по программе лояльности каждому члену семьи можно получать до 5 000 рублями и милями для путешествий OneTwoTrip без ограничений. Мили можно использовать для расчетов за ж/д и авиабилеты, за посещение бизнес-залов, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях, поездки в такси и аренду авто.

Но и это ещё не всё! Дополнительно +1 % кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 000 рублей. А всем новым клиентам банк выплачивает приветственные 500 рублей.

Снимать наличные можно в банкоматах «Левобережного» до 300 000 рублей в сутки, а в банкоматах других банков — до 4 раз в месяц без комиссии.

Карты сибирского банка с большим кешбэком заказывают по всей России!

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 000 рублей в месяц или остатке на карте от 20 000 рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск платёжного стикера будет стоить 1 000 рублей. Ежемесячное обслуживание — 0 рублей.

Если у вас остались вопросы — на них с удовольствием ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг «Основа». Кешбэк рублями — до 5 000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max — 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 10 000 ₽, по прочим категориям при совершении операций в ТСП — от 50 001 ₽ в мес. Категории — в программе лояльности на www.nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5 % от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы партнерской программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 000 ₽ — иначе ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно — 79 ₽/мес. Чтобы подключить «Семейный кешбэк», оформите подписку «BL Плюс». Банк «Левобережный» оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на www.nskbl.ru. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48

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