Новосибирская компания «Энергомонтаж» поделилась планами на 2024 год

Один из лидеров строительного рынка, группа компаний «Энергомонтаж», в 2023 году сдала более 60 тысяч квадратных метров жилья. Новосёлами стали более тысячи семей. Теперь же застройщик запускает новые проекты, а также завершает уже начатые. Горсайт выяснил, какие планы у компании на будущее.

Более 60 тысяч метров жилья за год

Как сообщили специалисты, в 2023 году сдали 7 жилых домов общей площадью в 69 тысяч квадратных метров. По их мнению, год выдался продуктивным.

«На сегодня у нас работает более двух тысяч сотрудников. Это серьезный коллектив. У нас трудятся люди различных специальностей, способные выполнять все виды работ: от проектирования, изготовления изделий и материалов до непосредственно строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, а также саму последующую эксплуатацию», — рассказал о причинах успеха заслуженный строитель Российской Федерации, генеральный директор компании Владимир Каличенко.

Фото: Владимир Андреевич Каличенко

Так, завершено строительство в жилом комплексе «Инфинити». Жильцы отмечают, что планировка квартир продумана, виден тщательный подход к разработке проекта возведения квартала: удобно расположены здания, есть зелёные зоны, площадки для спорта и отдыха, достаточно места для парковок.

Сейчас идёт работа над строительством семнадцатиэтажных панельных и кирпичных домов в Заельцовском и Калининском районах. Скоро двери для новосёлов откроют квартал «Династия», микрорайон «Приозёрный» и жилой комплекс «Атом».

Комфортное жильё и удобная инфраструктура

Отдельно специалисты выделили ЖК «Династия», на стыке Калининского и Заельцовского районов, в 10 минутах от площади Калинина. В удобном для жизни месте уже построили 4 дома, там идут отделочные работы. Сейчас возводят пятый. Также в квартале откроют детский сад и несколько коммерческих помещений.

Фото: Квартал поколений «Династия». Изображение: ООО «Энергомонтаж»

Активно продолжает развиваться и микрорайон «Приозерный», который расположен в красивом, живописном месте недалеко от озера «Спартак». В 2023 году на этом месте появилось 41,2 тысячи жилья.

В компании отметили, что это особенное место, так как дворы здесь будут совершенно безопасны: никаких машин, запаха выхлопных газов. Все парковки предусмотрены за периметром микрорайона.

Фото: Микрорайон «Приозерный». Изображение: ООО «Энергомонтаж»



Благодаря удобному расположению и комфортным условиям жителей здесь становится всё больше, поэтому специалисты планируют оборудовать второй выезд на улицу Краузе с Онежской, что разгрузит существующий.

Поскольку основная категория новосёлов в домах группы компаний «Энергомонтаж» — молодые семьи, то рядом с жильём строят социальные объекты. Так в «Приозерном» возведут две школы и три детских сада. Условия проведения работ рассматривают вместе с региональным Минстроем.

Ещё один уникальный проект фирмы – жилой комплекс «Атом». Его возводят по программе комплексного развития территорий, которую реализуют на основании постановления мэрии Новосибирска.

Фото: Жилой комплекс «Атом». Изображение: ООО «Энергомонтаж»

«Группа компаний участвовала в конкурсе заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) под жилой комплекс «Атом», который расположен на улице Объединения в Калининском районе города. Конкурс был выигран и в настоящее время ведется активное строительство этого жилого комплекса. Он будет введен в эксплуатацию уже в этом году», — отметил Владимир Каличенко.

Квартиры с готовым ремонтом

Он поделился планами и на ближайший год. До конца года сдадут более 80 тысяч квадратных метров жилья и около 6 тысяч метров – помещений общественного назначения.

Главная задача компании – создавать микрорайоны и ЖК таким образом, чтобы там было всё, что необходимо для комфортной жизни без необходимости преодолевать огромные расстояния до школы или детского сада.

К тому же в квартирах полностью готовый ремонт. Новосёлам необходимо только расставить мебель. Покупателям не придётся тратить время и деньги на отделку. Можно купить жильё и сразу в него заехать.

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