Как помочь всестороннему развитию школьника

Когда-то тема всестороннего развития ребенка была крайне популярной в педагогике, сейчас ее поднимают в основном психологи. Их идеи очень важны, но что в практическом плане делать родителем? Универсального рецепта нет, но определенные советы можно дать.

Внешкольное образование

Конечно, львиную долю времени ребенок проводит в школе, но каким бы высококлассным ни было образовательное учреждение, не стоит ограничиваться только им. Обязательно должна быть активность и вне рамок учебного процесса. Выбор должен быть неслучайным. Более того, отвечать следующим требованиям:

быть нацеленным на будущее;

дополнять или углублять школьную программу;

не нагружать ребенка сверх меры.

Самый просто пример такого подхода: курсы робототехники для детей, которые увлекаются программированием и компьютерными технологиями.

Физкультура и искусство

Современная образовательная система в России, да и родители детей, как-то неосознанно делают упор на точные науки, развитие интеллекта. Конечно, это важно для человека двадцать первого века, но при этом нельзя забывать о том, что ребенок должен быть здоровым и эрудированным. В этом плане очень важна регулярная физическая активность, не столько спорт, сколько физкультура. Еще одна важная грань – искусство. Более-менее глубокие знания по литературе, музыке, живописи – это не просто эрудиция, это возможность всегда посмотреть на проблему по-другому.

Хорошая память

Как выяснилось в прошлом веке, у человека тренировать можно не только мышцы. Существуют вполне работающие методики развития интеллекта, формирования художественного вкуса. Появились и специальные методики по тренировки памяти. Сейчас работают очень эффективные курсы мнемотехники онлайн, которые помогают лучше запоминать. Это полезно не просто для школы, хотя учиться станет действительно легче, это будет помогать все жизнь. Что сказать, множество людей сделали карьеру благодаря природной памяти, например, Алексей Косыгин и Теодор Рузвельт.

Хобби

Четвертый кит, на котором строится развитие школьника – это увлечения. Нечто постороннее, не связанное со школой или даже будущей профессией. При этом, ребенок может мечтать стать классическим музыкантом, но все равно должно быть что-то постороннее, хобби, способное дать разрядку и переключить внимание. Например, многие музыканты не могут заниматься спортом, чтобы не повредить руки, но они играют в шахматы (Боб Дилан) или рисуют (Мендельсон и Пол Маккартни). А вот современные писатели очень часто бегают (Мураками).

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