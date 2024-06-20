Как сэкономить автовладельцу с помощью одного приложения в 2024 году

Многие государственные услуги становятся доступны в цифровом формате. Одна из таких — оплата штрафов ГИБДД. В этой статье мы рассмотрим, как оплатить штраф в мобильном приложении «Штрафы ГИБДД», и как оно помогает экономить автовладельцам.

Как уменьшить сумму штрафа в два раза

Водитель может оплатить штрафы ПДД со скидкой 50%, если сделает это в течение первых 20 суток с момента оформления нарушения. Скидка не распространяется на серьёзные нарушения, такие как повторный проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречку и вождение в пьяном виде, но действует на самые распространенные штрафы, к примеру, выезд на встречную полосу, проезд на красный, отсутствие при себе полиса ОСАГО. Приложение «Штрафы ГИБДД» поможет не пропустить льготный период оплаты: оно проверяет все официальные государственные базы и отправляет уведомление, когда обнаруживает новый штраф, и когда срок оплаты со скидкой подходит к концу.

Как пользоваться приложением

1. Введите свои данные

Укажите номер машины, данные свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и водительского удостоверения (ВУ). В некоторых случаях штрафы оформляются по номеру ВУ, в других — по СТС, поэтому необходимы оба документа для проверки в государственных базах. В случае ошибки или замены документа данные можно будет обновить в приложении в соответствующем разделе.

2. Выберите штраф для оплаты

В разделе «Штрафы» представлена история нарушений пользователя за последние 2 года, а также текущие штрафы с подробной информацией о каждом, включая фотографию с камер и адрес нарушения, который удобно отображается на карте. Можно добавить штраф вручную по номеру постановления, или, если штраф оформлен на бумажном бланке, можно оплатить его по QR-коду с квитанции.

3. Оплатите штраф

Нажмите кнопку «Оплатить» и выберите способ оплаты (банковская карта, СБП и др.). Необходимо указать точные паспортные данные, чтобы в случае возврата платежа через банк ускорить процесс.

4. Получите подтверждение

После оплаты вы получите чек и квитанцию. Эти документы можно отправить себе на электронный адрес.

Дополнительные возможности приложения

Во вкладке «ОСАГО» можно рассчитать стоимость полиса у 20 страховых компаний. Приложение позволяет сравнить все варианты и выбрать наиболее выгодный: экономия до 70% в зависимости от базовой ставки и скидки водителя по КБМ.

Приложение «Штрафы ГИБДД» помогает отслеживать штрафы ПДД и оплачивать их со скидкой 50%.

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