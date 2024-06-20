Легенда 90-х Кай Метов выступит в Новосибирске 3 и 4 октября

Кай Метов — певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов. Его особенность, это завораживающий женские сердца голос, а также сочетание лирических мелодий, глубоких текстов и классических инструментов. Кай Метов пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады, и подает свою музыку в интеллигентно-романтической манере.

В творческом багаже артиста более десяти альбомов! Его репертуар настолько разнообразен, что каждый сможет найти себе любимую мелодию. Это хиты 90-х, которые звучали из каждого «Утюга» и звучат до сих пор на многих радиостанциях страны, это красивейшие инструментальные композиции, заставляющие нас задуматься об истинной любви, о смысле жизни, о прекрасных и порочных чувствах, людских страхах, переживаниях, мечтах. Они вырывают нас из обыденности и делают нашу жизнь прекраснее.

Каждый концерт Кая Метова это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить, и непременно танцевать, не только телом, но и душой.

«Position № 2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» и все любимые хиты!

3 октября, ДК Железнодорожников

4 октября, Дом Учёных

Билеты на сайте организатора.

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