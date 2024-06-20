Найти свою «сферу»: чем притягивает туристов сибирский курорт

Катание на катамаранах, электросерфах и лошадях, фантастические спа-процедуры и вечерние посиделки у костра – такой отдых не забывается.

Нежность теплых волн, свежий морской бриз и умиротворяющий целебный аромат хвойного леса — кто сказал, что за всем этим надо ехать за тысячи километров? Летний отпуск, проведенный в 40 км от Новосибирска в Курорт-Отеле «Морозово» подарит яркие эмоции и позволит в полной мере насладиться отдыхом.

Панорама Бердского залива с уходящей за горизонт гладью вод дарит ощущение необыкновенной свободы, простора и вдохновения – ты словно оказался на побережье одного из южных курортов. А лесная тишина — лучшее лекарство от стрессов большого города.

И в эту тишину ты погружаешься в полной мере, как будто растворяешься в этом сказочном царстве природы. Уютные глэмпинги-сферы для гостей — это особый мир, настоящая маленькая вселенная, создающая атмосферу полного слияния с природой. Только представьте: вы просыпаетесь утром – а за огромным панорамным окном во всю стену – вековые сосны. Что может быть лучше для тихого загородного отдыха в кругу семьи и близких!

Помимо, глэмпингов, Курорт-Отель «Морозово» предлагает гостям комфортное размещение в номерах люкс, полулюкс и стандарт. Но летом особенно популярны именно эти чудо-сферы, в которых есть все необходимое для полноценного отдыха.

На территории Курорт-Отеля «Морозово» есть подогреваемый бассейн с комфортной температурой воды независимо от сезона, так что, на водные процедуры погода не повлияет.

Здесь найдутся развлечения на любой вкус. Прогуляйтесь по Бердскому заливу на лодке или катамаране, сыграйте в волейбол с друзьями, освойте электросерф и квадроцикл, покормите кроликов с детьми и покатайтесь на лошадях. Романтику летним вечерам добавят задушевные разговоры у костровой чаши. А иногородним гостям Курорт-Отель «Морозово» предлагает экскурсии по Новосибирску.

После омолаживающих сеансов в спа-центре вы точно останетесь под впечатлением. Среди услуг — шоколадные обертывания, ароматная баня и многое другое.

Курорт-Отель «Морозово» приглашает отдохнуть и насладиться природой — здесь будет хорошо и взрослым, и самым маленьким членам семьи.

+7 (383) 291-00-16;

morozovo.com;

vk.com/kyrort_morozovo.

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