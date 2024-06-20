Почта Банк вручил ключи от авто первому победителю акции для пенсионеров

Первым победителем акции «Забери автомобиль» стал житель Республики Дагестан Ризбулла Алиев. Организатор акции Почта Банк вручил пенсионеру ключи от Lada Vesta Cross sedan. До конца года Почта Банк разыграет еще семь автомобилей, следующий розыгрыш состоится 21 июня.

«Уже два года я получаю пенсию в Почта Банке, офис которого находится в соседнем селе Гели. Это единственный ближайший от моего дома банк. В телефоне увидел кнопку розыгрыша и решил откликнуться. Честно говоря, совсем не ожидал, что могу выиграть. Когда девушка позвонила, думал, что это мошенники хотят обмануть, не сразу поверил. Это мой первый крупный выигрыш в жизни. Почта Банк приятно удивил, что не только организовал мой приезд в Москву, но и оплатил транспортировку автомобиля и налоги. Спасибо за такой приятный подарок», — рассказал Ризбулла Алиев.

«Я рад, что удача улыбнулась клиенту, проживающему в регионе за пределами мегаполиса. Это символично, ведь миссия Почта Банка — обеспечить финансовую доступность населению вне зависимости от места проживания, и, в частности, в малых городах и в сельской местности. Мы с особым вниманием относимся к старшему поколению и постоянно улучшаем для них сервисы и продукты. В розыгрыше автомобиля участвуют уже более 760 тысяч человек со всей нашей страны. Еще семь новых автомобилей ждут своих владельцев. Поздравляю Ризбуллу Магомедовича с победой и благодарю за доверие и выбор Почта Банка. Желаю ему приятных и комфортных поездок», — отметил член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов.

Акция «Забери автомобиль» действует до 31 января 2025 года. По ее условиям клиентам необходимо получать пенсионные зачисления в Почта Банке. Далее на телефон придет сообщение с приглашением стать участником розыгрыша. Для этого нужно открыть мобильное приложение Почта Банка, нажать кнопку «Принять участие» и получить уникальный номер. Новым клиентам для участия в акции необходимо оставить заявку на перевод пенсии на карту Почта Банка и получить первое зачисление. Победитель каждый месяц определяется с помощью программы генерации случайных чисел.

Также пенсионерам доступен кешбэк в размере 3% за покупки по картам ж/д билетов, товаров в аптеках и на заправках, специальные условия по вкладам и кредитам.

Узнать больше об условиях акции и получения пенсии в Почта Банке можно на сайте.

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