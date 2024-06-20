Представительство банка НОВИКОМ на Кубе начало свою работу

Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал первым российским банком, открывшим представительство в Республике Куба. Этот шаг будет способствовать достижению стратегической цели – обеспечению стабильных расчетов между Россией и Кубой, а также банковской поддержке двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

Россию и Кубу связывают давние отношения, обладающие большим потенциалом для развития. Правительства обоих государств всемерно наращивают объемы сотрудничества. Республика является привлекательным направлением для российских туристов. В декабре 2023 года на острове полноценно заработала платежная система «Мир». Власти острова заинтересованы в открытии на своей территории отделений российских банков. Об этом в марте 2024 года заявлял министр внешней торговли и иностранных инвестиций республики Рикардо Кабрисас в ходе 21-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

НОВИКОМ стал первым российским банком, который открыл свое представительство в Гаване. Ключевое направление деятельности банка на кубинском направлении – финансовая поддержка продвижения отечественных предприятий промышленности в республику. Партнеры банка реализуют проекты национального значения в таких отраслях, как авиастроение, двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность, транспорт и нефтедобыча.

Предпосылкой к открытию представительства НОВИКОМа на Кубе стала его активная деятельность в регионе в течение последних 8 лет. Банк обеспечивает взаимодействие между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, аэронавигации, топливно-энергетической и многих других. Совместно с тремя ведущими банками острова НОВИКОМ осуществляет операции по переводу коммерческих платежей, проведению банкнотных, валютных и документарных операций при торговле между Россией и Кубой. Банк вошел в состав Межправительственной российско-кубинской комиссии.

Открытие представительства на Кубе позволит НОВИКОМу укрепить позиции в дружественной стране и расширить взаимодействие с потенциальными и действующими кубинскими банками и клиентами. Обладая глубокими компетенциями по работе с промышленностью, наработанными за годы сотрудничества с предприятиями Ростеха, банк будет консультировать кубинских партнеров по вопросам финансирования проектов.

«Открытие представительства НОВИКОМа в Республике Куба — это не только новый этап для банка, но и важный шаг в российско-кубинских отношениях. Уверена, наша экспертиза в эффективном банковском обслуживании высокотехнологичных предприятий будет полезна при финансировании перспективных российских проектов в республике и обеспечении расчетов между нашими странами», — подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

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