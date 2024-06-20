«Ростелеком» рассказал о российских технологиях для интеллектуализации транспортной отрасли

«Ростелеком» представил российские разработки для интеллектуализации транспортного комплекса городских агломераций на ХI Международном Сибирском транспортном форуме. Компания выступила в статусе официального партнера мероприятия, главной темой которого стали ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России.

«В основе интеллектуальной транспортной системы “Ростелекома” российские ИТ-решения. Она разработана с учетом задач нацпроекта “Безопасные и качественные дороги” и успешно внедряется в регионах страны, в том числе в Сибири — в Алтайском крае и Республике Бурятия», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) предполагает централизованное управление всеми элементами дорожной инфраструктуры крупного города: от умных светофоров до устройств видеонаблюдения с функцией аналитики. Такой подход в первую очередь призван повысить безопасность и пропускную способность автомагистралей, усилить эффективность использования дорожной инфраструктуры и оптимизировать работу общественного транспорта.

Помимо прочего эксперты провайдера рассказали участникам форума о внедрении современных адаптивных алгоритмов управления дорожным движением, а также об интеграции подсистем ИТС на базе Единой платформы управления транспортными системами (ЕПУТС). Для построения ЕПУТС компания использует российскую модульную платформу, которая интегрируется со сторонними информационными системами и позволяет быстро подключать готовые функциональные модули, ранее установленные в регионе.

«Основные преимущества платформы — отказ от дублирующих платформ, оперативность и полнота получения данных, мультивендорность, мобильность и качество транспортного обслуживания населения. Технология реализована в Пермской агломерации, в результате чего уменьшилось число ДТП и снизилась нагрузка на магистрали», — рассказал директор направления Департамента формирования и развития продуктового предложения ПАО «Ростелеком» Дмитрий Марков.

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