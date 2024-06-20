В июле поменяется порядок выплат пенсионных накоплений

Более 6 тысяч жителей региона получили пенсионные накопления.

По данным пресс-службы Социального фонда России, со следующего месяца поменяется порядок выплаты средств пенсионных накоплений в виде единовременной суммы.

Отмечается, если ежемесячный платеж будет меньше 10% от указанной величины, то всю сумму пенсионных накоплений можно будет получить единовременно.

“Пенсионные накопления составляют 300 тысяч рублей. Эта сумма делится на 264 месяца — период расчета накопительной пенсии в 2024 году”, — уточнил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Напомним, что парализованной жительнице Новосибирской области подарили деньги и коляску